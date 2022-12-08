КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр, где смотреть прямые трансляции 8 декабря

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.
В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.
Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.
Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023
Где смотреть прямые трансляции
8 декабря 2022, четверг
12:00 Амур - Адмирал (КХЛ Prime)
15:30 Сибирь - Салават Юлаев (КХЛ ТВ)
16:30 Авангард - Ак Барс (Матч ТВ, КХЛ Prime)
17:00 Автомобилист - Трактор
19:00 Локомотив - Куньлунь Ред Стар
19:00 Нефтехимик - Металлург Мг
19:00 Витязь - ХК Сочи
19:10 Динамо Мн - СКА (КХЛ ТВ)
19:30 Спартак - Динамо М (КХЛ Prime)
Время начала матчей - московское.