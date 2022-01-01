КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр, где смотреть прямые трансляции

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.
В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.
Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.
Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023
Расписание трансляций станет известно позднее.
19 декабря 2022, понедельник
17:00 Автомобилист - Адмирал
17:00 Металлург Мг - Амур
17:00 Салават Юлаев - Авангард
17:00 Трактор - Сибирь
19:00 Ак Барс - Куньлунь Ред Стар
19:00 Локомотив - ХК Сочи
19:10 Динамо Мн - ЦСКА
19:30 Нефтехимик - Барыс
19:30 Торпедо - Северсталь
19:30 СКА - Витязь
20 декабря 2022, вторник
19:30 Динамо М - Спартак
21 декабря 2022, среда
16:30 Барыс - Авангард
17:00 Автомобилист - Сибирь
17:00 Металлург Мг - Адмирал
17:00 Салават Юлаев - Амур
19:00 Нефтехимик - Куньлунь Ред Стар
19:00 Северсталь - ХК Сочи
19:30 Локомотив - Ак Барс
19:30 Торпедо - Витязь
19:30 СКА - ЦСКА
22 декабря 2022, четверг
19:30 Динамо М - Динамо Мн
Время начала матчей - московское.