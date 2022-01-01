КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр, где смотреть прямые трансляции





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Расписание трансляций станет известно позднее.



19 декабря 2022, понедельник



17:00 Автомобилист - Адмирал

17:00 Металлург Мг - Амур

17:00 Салават Юлаев - Авангард

17:00 Трактор - Сибирь

19:00 Ак Барс - Куньлунь Ред Стар

19:00 Локомотив - ХК Сочи

19:10 Динамо Мн - ЦСКА

19:30 Нефтехимик - Барыс

19:30 Торпедо - Северсталь

19:30 СКА - Витязь



20 декабря 2022, вторник



19:30 Динамо М - Спартак



21 декабря 2022, среда



16:30 Барыс - Авангард

17:00 Автомобилист - Сибирь

17:00 Металлург Мг - Адмирал

17:00 Салават Юлаев - Амур

19:00 Нефтехимик - Куньлунь Ред Стар

19:00 Северсталь - ХК Сочи

19:30 Локомотив - Ак Барс

19:30 Торпедо - Витязь

19:30 СКА - ЦСКА



22 декабря 2022, четверг



19:30 Динамо М - Динамо Мн



Время начала матчей - московское.