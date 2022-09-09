КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 10 сентября, результаты игр

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.
В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 22 команды из 4 стран.
Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.
Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023
Результаты матчей
9 сентября 2022 года, пятница
15:30 Сибирь - Куньлунь Ред Стар - 4:0
17:00 Салават Юлаев - Трактор - 3:2
19:00 Витязь - Локомотив - 4:3 ОТ
19:00 СКА - Динамо М - 4:1
19:30 Северсталь - ЦСКА - 4:1
19:30 ХК Сочи - Барыс - 6:3
10 сентября 2022 года, суббота
15:00 Металлург Мг - Спартак (КХЛ, КХЛ Prime)
17:30 Нефтехимик - Динамо Мн (КХЛ, КХЛ Prime)
11 сентября 2022 года, воскресенье
10:00 Адмирал - Куньлунь Ред Стар (КХЛ, КХЛ Prime)
12:30 Сибирь - Трактор (КХЛ, КХЛ Prime)
15:00 Автомобилист - Авангард (КХЛ, КХЛ Prime)
17:30 Локомотив - ЦСКА (КХЛ, КХЛ Prime)
12 сентября 2022 года, понедельник
17:00 Салават Юлаев - Спартак (Матч ТВ, КХЛ, КХЛ Prime)
19:00 Ак Барс - Динамо Мн
19:30 Нефтехимик - Торпедо (Матч ТВ)
19:30 Северсталь - СКА (КХЛ)
19:30 Витязь - Динамо М (КХЛ Prime)
13 сентября 2022 года, вторник
12:00 Амур - Куньлунь Ред Стар (КХЛ, КХЛ Prime)
15:30 Сибирь - Авангард (КХЛ Prime)
16:30 Барыс - Трактор (КХЛ)
Время начала матчей - московское.