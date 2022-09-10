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КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 11 сентября, результаты игр


КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты матчей

10 сентября 2022 года, суббота

15:00 Металлург Мг - Спартак - 2:1 ОТ
17:30 Нефтехимик - Динамо Мн - 1:5

11 сентября 2022 года, воскресенье

10:00 Адмирал - Куньлунь Ред Стар (КХЛ, КХЛ Prime)
12:30 Сибирь - Трактор (КХЛ, КХЛ Prime)
15:00 Автомобилист - Авангард (КХЛ, КХЛ Prime)
17:30 Локомотив - ЦСКА (КХЛ, КХЛ Prime)

12 сентября 2022 года, понедельник

17:00 Салават Юлаев - Спартак (Матч ТВ, КХЛ, КХЛ Prime)
19:00 Ак Барс - Динамо Мн
19:30 Нефтехимик - Торпедо (Матч ТВ)
19:30 Северсталь - СКА (КХЛ)
19:30 Витязь - Динамо М (КХЛ Prime)

13 сентября 2022 года, вторник

12:00 Амур - Куньлунь Ред Стар (КХЛ, КХЛ Prime)
15:30 Сибирь - Авангард (КХЛ Prime)
16:30 Барыс - Трактор (КХЛ)

Время начала матчей - московское.









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    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 11 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

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