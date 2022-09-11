КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 12 сентября, результаты игр





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты матчей



11 сентября 2022 года, воскресенье



10:00 Адмирал - Куньлунь Ред Стар - 3:1

12:30 Сибирь - Трактор - 2:3 Б

15:00 Автомобилист - Авангард - 4:2

17:30 Локомотив - ЦСКА - 2:3



12 сентября 2022 года, понедельник



17:00 Салават Юлаев - Спартак (Матч ТВ, КХЛ, КХЛ Prime)

19:00 Ак Барс - Динамо Мн

19:30 Нефтехимик - Торпедо (Матч ТВ)

19:30 Северсталь - СКА (КХЛ)

19:30 Витязь - Динамо М (КХЛ Prime)



13 сентября 2022 года, вторник



12:00 Амур - Куньлунь Ред Стар (КХЛ, КХЛ Prime)

15:30 Сибирь - Авангард (КХЛ Prime)

16:30 Барыс - Трактор (КХЛ)



Время начала матчей - московское.