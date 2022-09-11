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КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 12 сентября, результаты игр


КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты матчей

11 сентября 2022 года, воскресенье

10:00 Адмирал - Куньлунь Ред Стар - 3:1
12:30 Сибирь - Трактор - 2:3 Б
15:00 Автомобилист - Авангард - 4:2
17:30 Локомотив - ЦСКА - 2:3

12 сентября 2022 года, понедельник

17:00 Салават Юлаев - Спартак (Матч ТВ, КХЛ, КХЛ Prime)
19:00 Ак Барс - Динамо Мн
19:30 Нефтехимик - Торпедо (Матч ТВ)
19:30 Северсталь - СКА (КХЛ)
19:30 Витязь - Динамо М (КХЛ Prime)

13 сентября 2022 года, вторник

12:00 Амур - Куньлунь Ред Стар (КХЛ, КХЛ Prime)
15:30 Сибирь - Авангард (КХЛ Prime)
16:30 Барыс - Трактор (КХЛ)

Время начала матчей - московское.









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