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КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 13 сентября, результаты игр


КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты матчей

12 сентября 2022, понедельник

17:00 Салават Юлаев - Спартак - 1:3
19:00 Ак Барс - Динамо Мн - 2:3 ОТ
19:30 Нефтехимик - Торпедо - 2:3
19:30 Северсталь - СКА - 1:4
19:30 Витязь - Динамо М - 0:2

13 сентября 2022, вторник

12:00 Амур - Куньлунь Ред Стар (КХЛ, КХЛ Prime)
15:30 Сибирь - Авангард (КХЛ Prime)
16:30 Барыс - Трактор (КХЛ)

14 сентября 2022, среда

17:00 Автомобилист - Спартак (КХЛ, КХЛ Prime)
19:00 Северсталь - Динамо Мн
19:30 Ак Барс - Торпедо (КХЛ)
19:30 Локомотив - СКА (КХЛ Prime)
19:30 Динамо М - ХК Сочи
19:30 ЦСКА - Витязь

15 сентября 2022, четверг

12:00 Амур - Металлург Мг (КХЛ Prime)
12:30 Адмирал - Салават Юлаев (КХЛ)
16:30 Барыс - Авангард (КХЛ Prime)

Время начала матчей - московское.









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