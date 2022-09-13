КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 14 сентября, результаты игр

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.
В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 22 команды из 4 стран.
Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.
Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023
Результаты матчей
13 сентября 2022, вторник
12:00 Амур - Куньлунь Ред Стар - 2:1
15:30 Сибирь - Авангард - 3:2 Б
16:30 Барыс - Трактор - 3:1
14 сентября 2022, среда
17:00 Автомобилист - Спартак (КХЛ, КХЛ Prime)
19:00 Северсталь - Динамо Мн
19:30 Ак Барс - Торпедо (КХЛ)
19:30 Локомотив - СКА (КХЛ Prime)
19:30 Динамо М - ХК Сочи
19:30 ЦСКА - Витязь
15 сентября 2022, четверг
12:00 Амур - Металлург Мг (КХЛ Prime)
12:30 Адмирал - Салават Юлаев (КХЛ)
16:30 Барыс - Авангард (КХЛ Prime)
Время начала матчей - московское.