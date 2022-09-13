КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 14 сентября, результаты игр





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты матчей



13 сентября 2022, вторник



12:00 Амур - Куньлунь Ред Стар - 2:1

15:30 Сибирь - Авангард - 3:2 Б

16:30 Барыс - Трактор - 3:1



14 сентября 2022, среда



17:00 Автомобилист - Спартак (КХЛ, КХЛ Prime)

19:00 Северсталь - Динамо Мн

19:30 Ак Барс - Торпедо (КХЛ)

19:30 Локомотив - СКА (КХЛ Prime)

19:30 Динамо М - ХК Сочи

19:30 ЦСКА - Витязь



15 сентября 2022, четверг



12:00 Амур - Металлург Мг (КХЛ Prime)

12:30 Адмирал - Салават Юлаев (КХЛ)

16:30 Барыс - Авангард (КХЛ Prime)



Время начала матчей - московское.