КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 15 сентября, результаты игр

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.
В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 22 команды из 4 стран.
Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.
Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023
Результаты матчей
14 сентября 2022, среда
17:00 Автомобилист - Спартак - 4:1
19:00 Северсталь - Динамо Мн - 5:2
19:30 Ак Барс - Торпедо - 2:1
19:30 Локомотив - СКА - 2:3
19:30 Динамо М - ХК Сочи - 2:0
19:30 ЦСКА - Витязь - 4:2
15 сентября 2022, четверг
12:00 Амур - Металлург Мг (КХЛ Prime)
12:30 Адмирал - Салават Юлаев (КХЛ)
16:30 Барыс - Авангард (КХЛ Prime)
16 сентября 2022, пятница
16:30 Барыс - Авангард (КХЛ Prime)
17:00 Автомобилист - Сибирь (КХЛ)
17:00 Трактор - Нефтехимик
19:00 Куньлунь Ред Стар - ХК Сочи
19:00 Динамо М - СКА (Матч ТВ)
19:10 Динамо Мн - Ак Барс (КХЛ Prime)
19:30 Спартак - Торпедо (КХЛ)
17 сентября 2022, суббота
10:00 Адмирал - Салават Юлаев (КХЛ Prime)
10:00 Амур - Металлург Мг (КХЛ)
17:00 Локомотив - Витязь (КХЛ, КХЛ Prime)
18 сентября 2022, воскресенье
14:00 Барыс - Сибирь (КХЛ Prime)
15:00 Автомобилист - Нефтехимик (КХЛ)
17:00 Спартак - Ак Барс (КХЛ Prime)
17:00 ЦСКА - ХК Сочи
17:30 СКА - Северсталь (КХЛ)
Время начала матчей - московское.