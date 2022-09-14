КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 15 сентября, результаты игр





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты матчей



14 сентября 2022, среда



17:00 Автомобилист - Спартак - 4:1

19:00 Северсталь - Динамо Мн - 5:2

19:30 Ак Барс - Торпедо - 2:1

19:30 Локомотив - СКА - 2:3

19:30 Динамо М - ХК Сочи - 2:0

19:30 ЦСКА - Витязь - 4:2



15 сентября 2022, четверг



12:00 Амур - Металлург Мг (КХЛ Prime)

12:30 Адмирал - Салават Юлаев (КХЛ)

16:30 Барыс - Авангард (КХЛ Prime)



16 сентября 2022, пятница



16:30 Барыс - Авангард (КХЛ Prime)

17:00 Автомобилист - Сибирь (КХЛ)

17:00 Трактор - Нефтехимик

19:00 Куньлунь Ред Стар - ХК Сочи

19:00 Динамо М - СКА (Матч ТВ)

19:10 Динамо Мн - Ак Барс (КХЛ Prime)

19:30 Спартак - Торпедо (КХЛ)



17 сентября 2022, суббота



10:00 Адмирал - Салават Юлаев (КХЛ Prime)

10:00 Амур - Металлург Мг (КХЛ)

17:00 Локомотив - Витязь (КХЛ, КХЛ Prime)



18 сентября 2022, воскресенье



14:00 Барыс - Сибирь (КХЛ Prime)

15:00 Автомобилист - Нефтехимик (КХЛ)

17:00 Спартак - Ак Барс (КХЛ Prime)

17:00 ЦСКА - ХК Сочи

17:30 СКА - Северсталь (КХЛ)



Время начала матчей - московское.