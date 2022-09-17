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КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 18 сентября, результаты игр


КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты матчей

17 сентября 2022, суббота

10:00 Адмирал - Салават Юлаев - 2:1 ОТ
10:00 Амур - Металлург Мг - 2:3
17:00 Локомотив - Витязь - 1:0 Б

18 сентября 2022, воскресенье

14:00 Барыс - Сибирь (КХЛ Prime)
15:00 Автомобилист - Нефтехимик (КХЛ)
17:00 Спартак - Ак Барс (КХЛ Prime)
17:00 ЦСКА - ХК Сочи
17:30 СКА - Северсталь (КХЛ)

19 сентября 2022, понедельник

12:00 Амур - Салават Юлаев (КХЛ Prime)
12:30 Адмирал - Металлург Мг (КХЛ)
17:00 Трактор - Авангард (Матч ТВ, КХЛ, КХЛ Prime)
19:30 Торпедо - Витязь (КХЛ)
19:30 Динамо М - Локомотив (КХЛ Prime)

20 сентября 2022, вторник

15:30 Сибирь - Нефтехимик (КХЛ)
16:30 Барыс - Автомобилист (Матч ТВ, КХЛ Prime)
19:00 Куньлунь Ред Стар - ЦСКА (КХЛ Prime)
19:10 Динамо Мн - Северсталь (КХЛ)

Время начала матчей - московское.









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    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 18 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

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