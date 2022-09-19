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КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 20 сентября, результаты игр


КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты матчей

19 сентября 2022, понедельник

12:00 Амур - Салават Юлаев - 0:2
12:30 Адмирал - Металлург Мг - 0:2
17:00 Трактор - Авангард - 1:3
19:30 Торпедо - Витязь - 2:1 Б
19:30 Динамо М - Локомотив - 1:3

20 сентября 2022, вторник

15:30 Сибирь - Нефтехимик (КХЛ)
16:30 Барыс - Автомобилист (Матч ТВ, КХЛ Prime)
19:00 Куньлунь Ред Стар - ЦСКА (КХЛ Prime)
19:10 Динамо Мн - Северсталь (КХЛ)

21 сентября 2022, среда

12:00 Амур - Салават Юлаев (КХЛ)
12:30 Адмирал - Металлург Мг (КХЛ Prime)
19:00 Торпедо - Трактор
19:00 Витязь - Локомотив (КХЛ Prime)
19:30 Ак Барс - Спартак (Матч ТВ)
19:30 ХК Сочи - Авангард (КХЛ)

22 сентября 2022, четверг

15:30 Сибирь - Автомобилист (КХЛ, КХЛ Prime)
19:00 Куньлунь Ред Стар - СКА
19:00 Северсталь - Динамо М (КХЛ Prime)
19:10 Динамо Мн - ЦСКА (КХЛ)

Время начала матчей - московское.









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    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 20 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

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