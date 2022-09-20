КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 21 сентября, результаты игр





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты матчей



20 сентября 2022, вторник



15:30 Сибирь - Нефтехимик - 3:2

16:30 Барыс - Автомобилист - 2:0

19:00 Куньлунь Ред Стар - ЦСКА - 2:1 ОТ

19:10 Динамо Мн - Северсталь - 3:2



21 сентября 2022, среда



12:00 Амур - Салават Юлаев (КХЛ)

12:30 Адмирал - Металлург Мг (КХЛ Prime)

19:00 Торпедо - Трактор

19:00 Витязь - Локомотив (КХЛ Prime)

19:30 Ак Барс - Спартак (Матч ТВ)

19:30 ХК Сочи - Авангард (КХЛ)



22 сентября 2022, четверг



15:30 Сибирь - Автомобилист (КХЛ, КХЛ Prime)

19:00 Куньлунь Ред Стар - СКА

19:00 Северсталь - Динамо М (КХЛ Prime)

19:10 Динамо Мн - ЦСКА (КХЛ)



23 сентября 2022, пятница



19:00 Нефтехимик - Трактор (КХЛ)

19:00 Торпедо - Авангард (Матч ТВ)

19:30 ХК Сочи - Спартак (КХЛ Prime)



24 сентября 2022, суббота



14:30 Салават Юлаев - Динамо Мн (КХЛ Prime)

15:00 Металлург Мг - Куньлунь Ред Стар (КХЛ)

17:00 Локомотив - Адмирал (КХЛ Prime)

17:00 СКА - Динамо М (Матч ТВ)

17:30 Северсталь - Барыс (КХЛ)



Время начала матчей - московское.