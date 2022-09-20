КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 21 сентября, результаты игр

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.
В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 22 команды из 4 стран.
Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.
Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023
Результаты матчей
20 сентября 2022, вторник
15:30 Сибирь - Нефтехимик - 3:2
16:30 Барыс - Автомобилист - 2:0
19:00 Куньлунь Ред Стар - ЦСКА - 2:1 ОТ
19:10 Динамо Мн - Северсталь - 3:2
21 сентября 2022, среда
12:00 Амур - Салават Юлаев (КХЛ)
12:30 Адмирал - Металлург Мг (КХЛ Prime)
19:00 Торпедо - Трактор
19:00 Витязь - Локомотив (КХЛ Prime)
19:30 Ак Барс - Спартак (Матч ТВ)
19:30 ХК Сочи - Авангард (КХЛ)
22 сентября 2022, четверг
15:30 Сибирь - Автомобилист (КХЛ, КХЛ Prime)
19:00 Куньлунь Ред Стар - СКА
19:00 Северсталь - Динамо М (КХЛ Prime)
19:10 Динамо Мн - ЦСКА (КХЛ)
23 сентября 2022, пятница
19:00 Нефтехимик - Трактор (КХЛ)
19:00 Торпедо - Авангард (Матч ТВ)
19:30 ХК Сочи - Спартак (КХЛ Prime)
24 сентября 2022, суббота
14:30 Салават Юлаев - Динамо Мн (КХЛ Prime)
15:00 Металлург Мг - Куньлунь Ред Стар (КХЛ)
17:00 Локомотив - Адмирал (КХЛ Prime)
17:00 СКА - Динамо М (Матч ТВ)
17:30 Северсталь - Барыс (КХЛ)
Время начала матчей - московское.