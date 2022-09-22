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КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 23 сентября, результаты игр


КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты матчей

22 сентября 2022, четверг

15:30 Сибирь - Автомобилист - 3:5
19:00 Куньлунь Ред Стар - СКА - 3:6
19:00 Северсталь - Динамо М - 1:3
19:10 Динамо Мн - ЦСКА - 3:1

23 сентября 2022, пятница

19:00 Нефтехимик - Трактор (КХЛ)
19:00 Торпедо - Авангард (Матч ТВ)
19:30 ХК Сочи - Спартак (КХЛ Prime)

24 сентября 2022, суббота

14:30 Салават Юлаев - Динамо Мн (КХЛ Prime)
15:00 Металлург Мг - Куньлунь Ред Стар (КХЛ)
17:00 Локомотив - Адмирал (КХЛ Prime)
17:00 СКА - Динамо М (Матч ТВ)
17:30 Северсталь - Барыс (КХЛ)

Время начала матчей - московское.









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