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КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 24 сентября, результаты игр


КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты матчей

23 сентября 2022, пятница

19:00 Нефтехимик - Трактор - 3:5
19:00 Торпедо - Авангард - 4:2
19:30 ХК Сочи - Спартак - 0:1

24 сентября 2022, суббота

14:30 Салават Юлаев - Динамо Мн (КХЛ Prime)
15:00 Металлург Мг - Куньлунь Ред Стар (КХЛ)
17:00 Локомотив - Адмирал (КХЛ Prime)
17:00 СКА - Динамо М (Матч ТВ)
17:30 Северсталь - Барыс (КХЛ)

25 сентября 2022, воскресенье

14:00 Витязь - Сибирь (КХЛ, КХЛ Prime)
17:00 Ак Барс - Трактор (КХЛ Prime)
17:00 Нефтехимик - Авангард (КХЛ)
17:00 ХК Сочи - Амур

26 сентября 2022, понедельник

17:00 Автомобилист - Куньлунь Ред Стар (КХЛ)
17:00 Металлург Мг - Динамо Мн (КХЛ Prime)
19:00 Северсталь - Адмирал
19:30 Локомотив - Барыс (КХЛ)
19:30 СКА - Торпедо (КХЛ Prime)
19:30 ЦСКА - Спартак (Матч ТВ)

27 сентября 2022, вторник

17:00 Салават Юлаев - Ак Барс (Матч ТВ, КХЛ, КХЛ Prime)
17:00 Нефтехимик - Сибирь (КХЛ Prime)
19:00 Витязь - Амур (КХЛ)
19:30 Динамо М - Авангард (Матч ТВ)

Время начала матчей - московское.









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    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 24 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

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