КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 25 сентября, результаты игр





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты матчей



24 сентября 2022, суббота



14:30 Салават Юлаев - Динамо Мн - 3:2 Б

15:00 Металлург Мг - Куньлунь Ред Стар - 4:0

17:00 Локомотив - Адмирал - 2:1

17:00 СКА - Динамо М - 1:2 Б

17:30 Северсталь - Барыс - 5:2



25 сентября 2022, воскресенье



14:00 Витязь - Сибирь (КХЛ, КХЛ Prime)

17:00 Ак Барс - Трактор (КХЛ Prime)

17:00 Нефтехимик - Авангард (КХЛ)

17:00 ХК Сочи - Амур



26 сентября 2022, понедельник



17:00 Автомобилист - Куньлунь Ред Стар (КХЛ)

17:00 Металлург Мг - Динамо Мн (КХЛ Prime)

19:00 Северсталь - Адмирал

19:30 Локомотив - Барыс (КХЛ)

19:30 СКА - Торпедо (КХЛ Prime)

19:30 ЦСКА - Спартак (Матч ТВ)



27 сентября 2022, вторник



17:00 Салават Юлаев - Ак Барс (Матч ТВ, КХЛ, КХЛ Prime)

17:00 Нефтехимик - Сибирь (КХЛ Prime)

19:00 Витязь - Амур (КХЛ)

19:30 Динамо М - Авангард (Матч ТВ)



Время начала матчей - московское.