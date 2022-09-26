КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 27 сентября, результаты игр





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты матчей



26 сентября 2022, понедельник



17:00 Автомобилист - Куньлунь Ред Стар - 6:1

17:00 Металлург Мг - Динамо Мн - 4:1

19:00 Северсталь - Адмирал - 1:2 Б

19:30 Локомотив - Барыс - 0:1 Б

19:30 СКА - Торпедо - 3:0

19:30 ЦСКА - Спартак - 3:2 ОТ



27 сентября 2022, вторник



17:00 Салават Юлаев - Ак Барс (Матч ТВ, КХЛ, КХЛ Prime)

17:00 Нефтехимик - Сибирь (КХЛ Prime)

19:00 Витязь - Амур (КХЛ)

19:30 Динамо М - Авангард (Матч ТВ)



28 сентября 2022, среда



17:00 Трактор - Куньлунь Ред Стар (КХЛ, КХЛ Prime)

19:30 Локомотив - Торпедо (КХЛ)

19:30 СКА - Адмирал

19:30 Спартак - Барыс (КХЛ Prime)

19:30 ХК Сочи - Динамо Мн



29 сентября 2022, четверг



17:00 Автомобилист - Ак Барс (КХЛ, КХЛ Prime)

19:30 Динамо М - Амур (КХЛ)

19:30 ЦСКА - Сибирь (КХЛ Prime)



30 сентября 2022, пятница



17:00 Металлург Мг - Нефтехимик (КХЛ)

17:00 Трактор - Салават Юлаев (Матч ТВ, КХЛ Prime)

19:00 Локомотив - Северсталь

19:00 Витязь - Адмирал (КХЛ)

19:30 Спартак - Торпедо (КХЛ Prime)



Время начала матчей - московское.