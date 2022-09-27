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КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 28 сентября, результаты игр




КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты матчей

27 сентября 2022, вторник

17:00 Салават Юлаев - Ак Барс - 0:3
17:00 Нефтехимик - Сибирь - 2:1 ОТ
19:00 Витязь - Амур - 3:1
19:30 Динамо М - Авангард - 4:1

28 сентября 2022, среда

17:00 Трактор - Куньлунь Ред Стар (КХЛ, КХЛ Prime)
19:30 Локомотив - Торпедо (КХЛ)
19:30 СКА - Адмирал
19:30 Спартак - Барыс (КХЛ Prime)
19:30 ХК Сочи - Динамо Мн

29 сентября 2022, четверг

17:00 Автомобилист - Ак Барс (КХЛ, КХЛ Prime)
19:30 Динамо М - Амур (КХЛ)
19:30 ЦСКА - Сибирь (КХЛ Prime)

30 сентября 2022, пятница

17:00 Металлург Мг - Нефтехимик (КХЛ)
17:00 Трактор - Салават Юлаев (Матч ТВ, КХЛ Prime)
19:00 Локомотив - Северсталь
19:00 Витязь - Адмирал (КХЛ)
19:30 Спартак - Торпедо (КХЛ Prime)

Время начала матчей - московское.









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    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 28 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр.

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