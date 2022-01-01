КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 3 сентября, результаты игр





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты матчей



01.09 19:00 ЦСКА - Металлург Мг - 6:2



02.09 17:00 Автомобилист - Локомотив - 4:2

02.09 17:00 Трактор - Северсталь - 2:4

02.09 19:00 Куньлунь Ред Стар - Адмирал - 3:1

02.09 19:30 Спартак - Амур - 3:2

02.09 19:30 ХК Сочи - Сибирь - 0:2



03.09 13:00 Динамо М - Ак Барс (KHL Prime)

03.09 14:00 Витязь - Авангард (KHL)

03.09 16:30 Динамо Мн - Барыс

03.09 17:00 СКА - Салават Юлаев (KHL Prime)

03.09 17:00 ЦСКА - Нефтехимик

03.09 18:00 Торпедо - Металлург Мг (KHL)



04.09 14:30 Автомобилист - Северсталь (KHL)

04.09 14:30 Трактор - Локомотив (KHL Prime)

04.09 17:00 Куньлунь Ред Стар - Амур

04.09 17:00 Спартак - Сибирь (KHL Prime)

04.09 17:00 ХК Сочи - Адмирал (KHL)



Время начала матчей - московское.