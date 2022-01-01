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КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 3 сентября, результаты игр


КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты матчей

01.09 19:00 ЦСКА - Металлург Мг - 6:2 

02.09 17:00 Автомобилист - Локомотив - 4:2
02.09 17:00 Трактор - Северсталь - 2:4
02.09 19:00 Куньлунь Ред Стар - Адмирал - 3:1
02.09 19:30 Спартак - Амур - 3:2
02.09 19:30 ХК Сочи - Сибирь - 0:2

03.09 13:00 Динамо М - Ак Барс (KHL Prime)
03.09 14:00 Витязь - Авангард (KHL)
03.09 16:30 Динамо Мн - Барыс
03.09 17:00 СКА - Салават Юлаев (KHL Prime)
03.09 17:00 ЦСКА - Нефтехимик
03.09 18:00 Торпедо - Металлург Мг (KHL)

04.09 14:30 Автомобилист - Северсталь (KHL)
04.09 14:30 Трактор - Локомотив (KHL Prime)
04.09 17:00 Куньлунь Ред Стар - Амур
04.09 17:00 Спартак - Сибирь (KHL Prime)
04.09 17:00 ХК Сочи - Адмирал (KHL)

Время начала матчей - московское.









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    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 3 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

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