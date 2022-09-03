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КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 4 сентября, результаты игр


КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты матчей

3 сентября 2022 года, суббота

03.09 13:00 Динамо М - Ак Барс - 2:0
03.09 14:00 Витязь - Авангард - 3:2
03.09 16:30 Динамо Мн - Барыс - 4:3 Б
03.09 17:00 СКА - Салават Юлаев - 3:2 ОТ
03.09 17:00 ЦСКА - Нефтехимик - 5:4 ОТ
03.09 18:00 Торпедо - Металлург Мг - 4:5

4 сентября 2022 года, воскресенье

04.09 14:30 Автомобилист - Северсталь (KHL)
04.09 14:30 Трактор - Локомотив (KHL Prime)
04.09 17:00 Куньлунь Ред Стар - Амур
04.09 17:00 Спартак - Сибирь (KHL Prime)
04.09 17:00 ХК Сочи - Адмирал (KHL)

5 сентября 2022 года, понедельник

19:00 Витязь - Салават Юлаев (KHL Prime)
19:00 ЦСКА - Ак Барс (Матч ТВ)
19:10 Динамо Мн - Авангард
19:30 Динамо М - Нефтехимик
19:30 СКА - Барыс (KHL)

Время начала матчей - московское.









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    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 4 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

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