КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 5 сентября, результаты игр





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты матчей



4 сентября 2022 года, воскресенье



14:30 Автомобилист - Северсталь - 4:3

14:30 Трактор - Локомотив - 0:4

17:00 Куньлунь Ред Стар - Амур - 0:2

17:00 Спартак - Сибирь - 1:0

17:00 ХК Сочи - Адмирал - 1:4



5 сентября 2022 года, понедельник



19:00 Витязь - Салават Юлаев (KHL Prime)

19:00 ЦСКА - Ак Барс (Матч ТВ)

19:10 Динамо Мн - Авангард

19:30 Динамо М - Нефтехимик

19:30 СКА - Барыс (KHL)



6 сентября 2022 года, вторник



17:00 Металлург Мг - Северсталь (KHL Prime)

17:00 Трактор - Автомобилист (KHL)

19:30 Куньлунь Ред Стар - Сибирь (KHL)

19:30 Торпедо - Амур (KHL Prime)

19:30 Спартак - Адмирал



Время начала матчей - московское.