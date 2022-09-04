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КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 5 сентября, результаты игр


КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты матчей

4 сентября 2022 года, воскресенье

14:30 Автомобилист - Северсталь - 4:3 
14:30 Трактор - Локомотив - 0:4 
17:00 Куньлунь Ред Стар - Амур - 0:2 
17:00 Спартак - Сибирь - 1:0 
17:00 ХК Сочи - Адмирал - 1:4 

5 сентября 2022 года, понедельник

19:00 Витязь - Салават Юлаев (KHL Prime)
19:00 ЦСКА - Ак Барс (Матч ТВ)
19:10 Динамо Мн - Авангард
19:30 Динамо М - Нефтехимик
19:30 СКА - Барыс (KHL)

6 сентября 2022 года, вторник

17:00 Металлург Мг - Северсталь (KHL Prime)
17:00 Трактор - Автомобилист (KHL)
19:30 Куньлунь Ред Стар - Сибирь (KHL)
19:30 Торпедо - Амур (KHL Prime)
19:30 Спартак - Адмирал

Время начала матчей - московское.









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    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 5 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

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