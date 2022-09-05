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КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 6 сентября, результаты игр


КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты матчей

5 сентября 2022 года, понедельник

19:00 Витязь - Салават Юлаев - 3:2
19:00 ЦСКА - Ак Барс - 1:5
19:10 Динамо Мн - Авангард - 6:3
19:30 Динамо М - Нефтехимик - 6:1
19:30 СКА - Барыс - 3:1

6 сентября 2022 года, вторник

17:00 Металлург Мг - Северсталь (KHL Prime)
17:00 Трактор - Автомобилист (KHL)
19:30 Куньлунь Ред Стар - Сибирь (KHL)
19:30 Торпедо - Амур (KHL Prime)
19:30 Спартак - Адмирал

7 сентября 2022 года, среда

19:00 Локомотив – Нефтехимик
19:00 Витязь – Барыс
19:10 Динамо Мн – Салават Юлаев
19:30 СКА – Авангард (KHL Prime)
19:30 ХК Сочи – Динамо М (KHL)

8 сентября 2022 года, четверг

17:00 Металлург Мг – Амур (KHL, KHL Prime)
19:30 Ак Барс – Адмирал (KHL)
19:30 Торпедо – Автомобилист (KHL Prime)

Время начала матчей - московское.









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    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 6 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

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