КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 6 сентября, результаты игр





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты матчей



5 сентября 2022 года, понедельник



19:00 Витязь - Салават Юлаев - 3:2

19:00 ЦСКА - Ак Барс - 1:5

19:10 Динамо Мн - Авангард - 6:3

19:30 Динамо М - Нефтехимик - 6:1

19:30 СКА - Барыс - 3:1



6 сентября 2022 года, вторник



17:00 Металлург Мг - Северсталь (KHL Prime)

17:00 Трактор - Автомобилист (KHL)

19:30 Куньлунь Ред Стар - Сибирь (KHL)

19:30 Торпедо - Амур (KHL Prime)

19:30 Спартак - Адмирал



7 сентября 2022 года, среда



19:00 Локомотив – Нефтехимик

19:00 Витязь – Барыс

19:10 Динамо Мн – Салават Юлаев

19:30 СКА – Авангард (KHL Prime)

19:30 ХК Сочи – Динамо М (KHL)



8 сентября 2022 года, четверг



17:00 Металлург Мг – Амур (KHL, KHL Prime)

19:30 Ак Барс – Адмирал (KHL)

19:30 Торпедо – Автомобилист (KHL Prime)



Время начала матчей - московское.