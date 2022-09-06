КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 7 сентября, результаты игр





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты матчей



6 сентября 2022 года, вторник



17:00 Металлург Мг - Северсталь - 3:4 ОТ

17:00 Трактор - Автомобилист - 4:3 ОТ

19:30 Куньлунь Ред Стар - Сибирь - 1:2 Б

19:30 Торпедо - Амур - 6:1

19:30 Спартак - Адмирал - 2:1



7 сентября 2022 года, среда



19:00 Локомотив – Нефтехимик

19:00 Витязь – Барыс

19:10 Динамо Мн – Салават Юлаев

19:30 СКА – Авангард (KHL Prime)

19:30 ХК Сочи – Динамо М (KHL)



8 сентября 2022 года, четверг



17:00 Металлург Мг – Амур (KHL, KHL Prime)

19:30 Ак Барс – Адмирал (KHL)

19:30 Торпедо – Автомобилист (KHL Prime)



Время начала матчей - московское.