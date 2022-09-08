КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 9 сентября, результаты игр





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты матчей



8 сентября 2022 года, четверг



17:00 Металлург Мг - Амур - 4:5 ОТ

19:30 Ак Барс - Адмирал - 2:1 ОТ

19:30 Торпедо - Автомобилист - 7:3



9 сентября 2022 года, пятница



15:30 Сибирь - Куньлунь Ред Стар (КХЛ)

17:00 Салават Юлаев - Трактор (КХЛ Prime)

19:00 Витязь - Локомотив (КХЛ)

19:00 СКА - Динамо М (Матч ТВ)

19:30 Северсталь - ЦСКА (КХЛ Prime)

19:30 ХК Сочи - Барыс



10 сентября 2022 года, суббота



15:00 Металлург Мг - Спартак (КХЛ, КХЛ Prime)

17:30 Нефтехимик - Динамо Мн (КХЛ, КХЛ Prime)



11 сентября 2022 года, воскресенье



10:00 Адмирал - Куньлунь Ред Стар (КХЛ, КХЛ Prime)

12:30 Сибирь - Трактор (КХЛ, КХЛ Prime)

15:00 Автомобилист - Авангард (КХЛ, КХЛ Prime)

17:30 Локомотив - ЦСКА (КХЛ, КХЛ Prime)



Время начала матчей - московское.