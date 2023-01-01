КХЛ 2022/2023. Расписание трансляций матчей на 16 января

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2023 года. В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.
Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.
Трансляции с матчей КХЛ будут вести телеканалы Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime.
Расписание трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023
16 января 2023, понедельник
16:30 Авангард - Нефтехимик (КХЛ Prime)
16:30 Барыс - Сибирь (КХЛ ТВ)
17:00 Салават Юлаев - Металлург Мг (Матч ТВ)
19:00 Ак Барс - Адмирал (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
17 января 2023, вторник
19:00 Куньлунь Ред Стар - Локомотив
19:00 Торпедо - Динамо М (КХЛ Prime)
19:10 Динамо Мн - Северсталь (КХЛ ТВ)
19:30 Спартак - Автомобилист
19:30 ЦСКА - СКА (Матч ТВ)
18 января 2023, среда
12:00 Амур - Адмирал (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
15:30 Сибирь - Нефтехимик (КХЛ ТВ)
16:30 Авангард - Металлург Мг (Матч ТВ, КХЛ Prime)
19:00 Ак Барс - Салават Юлаев (Матч ТВ, КХЛ Prime)
19:00 Витязь - ХК Сочи (КХЛ ТВ)
19 января 2023, четверг
17:00 Трактор - Барыс (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
19:00 Северсталь - СКА (КХЛ ТВ)
19:00 Торпедо - Локомотив (КХЛ Prime
19:30 Динамо М - Автомобилист (Матч ТВ)
20 января 2023, пятница
15:30 Сибирь - Металлург Мг (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
19:00 Ак Барс - Авангард (КХЛ Prime)
19:00 Куньлунь Ред Стар - ХК Сочи
19:00 Нефтехимик - Салават Юлаев (КХЛ ТВ)
21 января 2023, суббота
10:00 Адмирал - Амур (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
15:00 Автомобилист - Барыс (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
17:00 Торпедо - СКА (КХЛ ТВ)
17:00 Динамо М - ЦСКА (КХЛ Prime)
22 января 2023, воскресенье
13:00 Спартак - ХК Сочи (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
17:00 Куньлунь Ред Стар - Витязь
17:00 Локомотив - Салават Юлаев (КХЛ Prime)
17:00 Нефтехимик - Авангард (КХЛ ТВ)
17:00 Северсталь - Динамо Мн
Время начала матчей - московское.