КХЛ 2022/2023. Расписание трансляций матчей на 21 января





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2023 года. В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.



Трансляции с матчей КХЛ будут вести телеканалы Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime.





Расписание трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



21 января 2023, суббота



10:00 Адмирал - Амур (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

15:00 Автомобилист - Барыс (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

17:00 Торпедо - СКА (КХЛ ТВ)

17:00 Динамо М - ЦСКА (КХЛ Prime)



22 января 2023, воскресенье



13:00 Спартак - ХК Сочи (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

17:00 Куньлунь Ред Стар - Витязь

17:00 Локомотив - Салават Юлаев (КХЛ Prime)

17:00 Нефтехимик - Авангард (КХЛ ТВ)

17:00 Северсталь - Динамо Мн



Время начала матчей - московское.