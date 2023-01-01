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КХЛ 2022/2023. Расписание трансляций матчей на 21 января



КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2023 года. В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Трансляции с матчей КХЛ будут вести телеканалы Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime.

Расписание трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


21 января 2023, суббота

10:00 Адмирал - Амур (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
15:00 Автомобилист - Барыс (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
17:00 Торпедо - СКА (КХЛ ТВ)
17:00 Динамо М - ЦСКА (КХЛ Prime)

22 января 2023, воскресенье

13:00 Спартак - ХК Сочи (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
17:00 Куньлунь Ред Стар - Витязь
17:00 Локомотив - Салават Юлаев (КХЛ Prime)
17:00 Нефтехимик - Авангард (КХЛ ТВ)
17:00 Северсталь - Динамо Мн

Время начала матчей - московское.









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