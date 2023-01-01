Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


КХЛ 2022/2023. Расписание трансляций матчей на 22 января



КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2023 года. В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Трансляции с матчей КХЛ будут вести телеканалы Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime.

Расписание трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


22 января 2023, воскресенье

13:00 Спартак - ХК Сочи (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
17:00 Куньлунь Ред Стар - Витязь
17:00 Локомотив - Салават Юлаев (КХЛ Prime)
17:00 Нефтехимик - Авангард (КХЛ ТВ)
17:00 Северсталь - Динамо Мн

Время начала матчей - московское.









  • Биатлон 2022/2023. Кубок Содружества в Раубичах. Расписание трансляций гоно ...
  • Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023 на 22 января
  • Расписание матчей РФПЛ 2022/2023, турнирная таблица, 18-й тур чемпионата Ро ...
  • Расписание трансляций плей-офф КХЛ 30 апреля 2022 по каналам ТВ
  • КХЛ: итоги жеребьевки
    •




    КХЛ 2022/2023. Расписание трансляций матчей на 22 января

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей Вашингтон Кэпиталз в сезоне 2022/2023. 22 января - Вегас

    Вашингтон Кэпиталз 2022, 2023

    Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне Национальной хоккейной лиги 2022/2023. Результаты игр, состав команды.

    Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023 на 22 января

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Кубок Первого канала по фигурному катанию 2023: расписание, участники, где смотреть прямую трансляцию

    Кубок Первого канала по фигурному катанию 2023

    С 19 по 20 января 2023 года в Москве на ЦСКА Арене пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию.

    Расписание Кубка России по футболу 2022, результаты матчей

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.









    Где находится Сватово на карте Луганской области
    22 января - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Разговоры о важном 23 января 2023, Медиаграмотность и цифровая гигиена, тема классного часа
    Где находится Стаханов на карте Луганской области
    Где находится Краснополье на карте Донецкой области
    Где находится Двуречье на карте Донецкой области
    Где находится Запорожье на карте
    Где находится Запорожская область, карта Запорожской области с городами
    Где находится Артемовск на карте Донецкой области
    Какой праздник 21 января 2023, какой сегодня праздник по церковному календарю


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru