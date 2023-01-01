КХЛ 2022/2023. Расписание трансляций матчей на 23 января





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2023 года. В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.



Трансляции с матчей КХЛ будут вести телеканалы Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime.





Расписание трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



23 января 2023, понедельник



15:30 Сибирь - Амур (KHL)

17:00 Металлург Мг - Барыс (Матч ТВ)

17:00 Трактор - Ак Барс (KHL Prime)

19:30 Торпедо - ЦСКА (KHL, KHL Prime)



24 января 2023, вторник



19:00 Локомотив - Витязь (KHL)

19:30 Спартак - Динамо Мн (KHL Prime)



25 января 2023, среда



16:30 Авангард - Трактор (KHL Prime)

16:30 Барыс - Северсталь

17:00 Автомобилист - Динамо М (KHL)

17:00 Салават Юлаев - Ак Барс (Матч ТВ)

19:30 Нефтехимик - Амур (KHL)

19:30 СКА - ЦСКА (Матч ТВ, KHL Prime)



26 января 2023, четверг



12:30 Адмирал - Сибирь (KHL, KHL Prime)

19:00 Куньлунь Ред Стар - Динамо Мн

19:30 Спартак - Торпедо (KHL Prime)

19:30 ХК Сочи - Витязь (KHL)



27 января 2023, пятница



16:30 Авангард - Динамо М (KHL Prime)

16:30 Барыс - Трактор

17:00 Автомобилист - Нефтехимик

17:00 Металлург Мг - Ак Барс (KHL)

17:00 Салават Юлаев - Северсталь

19:00 Локомотив - СКА (KHL Prime)

19:30 ХК Сочи - Витязь (KHL)

19:30 ЦСКА - Амур



28 января 2023, суббота



10:00 Адмирал - Сибирь (KHL, KHL Prime)

17:00 Куньлунь Ред Стар - Спартак (KHL)

17:10 Динамо Мн - Торпедо (KHL Prime)



29 января 2023, воскресенье



14:00 Барыс - Динамо М (KHL)

14:30 Салават Юлаев - Нефтехимик (KHL Prime)

17:00 Ак Барс - Трактор (KHL Prime)

17:00 Локомотив - Автомобилист (KHL)

17:00 Витязь - Металлург Мг

17:00 ЦСКА - Северсталь



Время начала матчей - московское.