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КХЛ 2022/2023. Расписание трансляций матчей на 23 января



КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2023 года. В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Трансляции с матчей КХЛ будут вести телеканалы Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime.

Расписание трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


23 января 2023, понедельник

15:30 Сибирь - Амур (KHL)
17:00 Металлург Мг - Барыс (Матч ТВ)
17:00 Трактор - Ак Барс (KHL Prime)
19:30 Торпедо - ЦСКА (KHL, KHL Prime)

24 января 2023, вторник

19:00 Локомотив - Витязь (KHL)
19:30 Спартак - Динамо Мн (KHL Prime)

25 января 2023, среда

16:30 Авангард - Трактор (KHL Prime)
16:30 Барыс - Северсталь
17:00 Автомобилист - Динамо М (KHL)
17:00 Салават Юлаев - Ак Барс (Матч ТВ)
19:30 Нефтехимик - Амур (KHL)
19:30 СКА - ЦСКА (Матч ТВ, KHL Prime)

26 января 2023, четверг

12:30 Адмирал - Сибирь (KHL, KHL Prime)
19:00 Куньлунь Ред Стар - Динамо Мн
19:30 Спартак - Торпедо (KHL Prime)
19:30 ХК Сочи - Витязь (KHL)

27 января 2023, пятница

16:30 Авангард - Динамо М (KHL Prime)
16:30 Барыс - Трактор
17:00 Автомобилист - Нефтехимик
17:00 Металлург Мг - Ак Барс (KHL)
17:00 Салават Юлаев - Северсталь
19:00 Локомотив - СКА (KHL Prime)
19:30 ХК Сочи - Витязь (KHL)
19:30 ЦСКА - Амур

28 января 2023, суббота

10:00 Адмирал - Сибирь (KHL, KHL Prime)
17:00 Куньлунь Ред Стар - Спартак (KHL)
17:10 Динамо Мн - Торпедо (KHL Prime)

29 января 2023, воскресенье

14:00 Барыс - Динамо М (KHL)
14:30 Салават Юлаев - Нефтехимик (KHL Prime)
17:00 Ак Барс - Трактор (KHL Prime)
17:00 Локомотив - Автомобилист (KHL)
17:00 Витязь - Металлург Мг
17:00 ЦСКА - Северсталь

Время начала матчей - московское.









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