Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


КХЛ 2022/2023. Расписание трансляций матчей на 24 января



КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2023 года. В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Трансляции с матчей КХЛ будут вести телеканалы Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime.

Расписание трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


24 января 2023, вторник

19:00 Локомотив - Витязь (KHL)
19:30 Спартак - Динамо Мн (KHL Prime)

25 января 2023, среда

16:30 Авангард - Трактор (KHL Prime)
16:30 Барыс - Северсталь
17:00 Автомобилист - Динамо М (KHL)
17:00 Салават Юлаев - Ак Барс (Матч ТВ)
19:30 Нефтехимик - Амур (KHL)
19:30 СКА - ЦСКА (Матч ТВ, KHL Prime)

26 января 2023, четверг

12:30 Адмирал - Сибирь (KHL, KHL Prime)
19:00 Куньлунь Ред Стар - Динамо Мн
19:30 Спартак - Торпедо (KHL Prime)
19:30 ХК Сочи - Витязь (KHL)

27 января 2023, пятница

16:30 Авангард - Динамо М (KHL Prime)
16:30 Барыс - Трактор
17:00 Автомобилист - Нефтехимик
17:00 Металлург Мг - Ак Барс (KHL)
17:00 Салават Юлаев - Северсталь
19:00 Локомотив - СКА (KHL Prime)
19:30 ХК Сочи - Витязь (KHL)
19:30 ЦСКА - Амур

28 января 2023, суббота

10:00 Адмирал - Сибирь (KHL, KHL Prime)
17:00 Куньлунь Ред Стар - Спартак (KHL)
17:10 Динамо Мн - Торпедо (KHL Prime)

29 января 2023, воскресенье

14:00 Барыс - Динамо М (KHL)
14:30 Салават Юлаев - Нефтехимик (KHL Prime)
17:00 Ак Барс - Трактор (KHL Prime)
17:00 Локомотив - Автомобилист (KHL)
17:00 Витязь - Металлург Мг
17:00 ЦСКА - Северсталь

Время начала матчей - московское.









  • Биатлон 2022/2023. Кубок Содружества в Раубичах. Расписание трансляций гоно ...
  • Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023 на 24 января
  • Расписание матчей РФПЛ 2022/2023, турнирная таблица, 18-й тур чемпионата Ро ...
  • Расписание трансляций плей-офф КХЛ 30 апреля 2022 по каналам ТВ
  • КХЛ: итоги жеребьевки
    •




    Биатлон 2022/2023. Кубок Содружества в Раубичах. Расписание трансляций гонок на Матч ТВ

    Кубок Содружества по биатлону 2022 Раубичи

    С 26 по 29 января в Раубичах (Белоруссия) пройдет пятый этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023.

    Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023 на 24 января

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    КХЛ 2022/2023. Расписание трансляций матчей на 24 января

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Лучшие бомбардиры и снайперы КХЛ за всю историю

    Лучшие бомбардиры КХЛ

    Нападающий Сергей Мозякин лидирует в списке лучших бомбардиров КХЛ за всю историю. В ближайшие год-два все шансы опередить Мозякина есть у Вадима Шипачева.

    Овечкин догонит Гретцки. Это только кажется невозможным

    Александр Овечкин, Уэйн Гретцки

    Каждый раз, когда Александр Овечкин обходит еще одну легенду в списке снайперов всех времен, на обсуждение поднимается один и тот же вопрос – сможет ли Ови превзойти самого Гретцки?









    Календарь турниров по фигурному катанию в 2023 году
    Курс евро ЦБ РФ на 24 января 2023. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 24 января 2023. Курс доллара к рублю Центробанка
    24 января - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Разговоры о важном 30 января 2023, 160 лет со дня рождения Станиславского, тема классного часа
    Какой праздник 23 января 2023, какой сегодня праздник по церковному календарю
    Где находится Кременная на карте Луганской области
    Суть мобилизации в России. Кого могут призвать, максимальный возраст призыва
    В какой стране другой год: 10 стран, в которых сейчас не 2023 год
    Где находится Гуляйполе на карте Запорожской области


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru