Матчи КХЛ сегодня, расписание трансляций КХЛ 2022/2023 на 18 февраля





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2023 года. В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.



Трансляции с матчей КХЛ ведут телеканалы Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime.





Расписание на сегодня трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Матчи Континентальной хоккейной лиги на сегодня.



18 февраля 2023, суббота



10:00 Адмирал - Автомобилист (KHL Prime)

10:00 Амур - Ак Барс (KHL)

13:00 Спартак - Северсталь

14:30 Салават Юлаев - Сибирь (KHL Prime)

15:00 Металлург Мг - ХК Сочи (KHL)

17:00 Куньлунь Ред Стар - Барыс

17:00 Локомотив - ЦСКА (KHL Prime)

17:10 Динамо Мн - Торпедо

17:30 Витязь - Динамо М (KHL)



19 февраля 2023, воскресенье



10:00 Адмирал - Автомобилист (KHL Prime)

10:00 Амур - Ак Барс (KHL)

17:00 СКА - Трактор (KHL, KHL Prime)



Время начала матчей - московское.