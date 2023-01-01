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Матчи КХЛ сегодня, расписание трансляций КХЛ 2022/2023 на 18 февраля



КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2023 года. В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Трансляции с матчей КХЛ ведут телеканалы Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime.

Расписание на сегодня трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Матчи Континентальной хоккейной лиги на сегодня.

18 февраля 2023, суббота

10:00 Адмирал - Автомобилист (KHL Prime)
10:00 Амур - Ак Барс (KHL)
13:00 Спартак - Северсталь
14:30 Салават Юлаев - Сибирь (KHL Prime)
15:00 Металлург Мг - ХК Сочи (KHL)
17:00 Куньлунь Ред Стар - Барыс
17:00 Локомотив - ЦСКА (KHL Prime)
17:10 Динамо Мн - Торпедо
17:30 Витязь - Динамо М (KHL)

19 февраля 2023, воскресенье

10:00 Адмирал - Автомобилист (KHL Prime)
10:00 Амур - Ак Барс (KHL)
17:00 СКА - Трактор (KHL, KHL Prime)

Время начала матчей - московское.









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