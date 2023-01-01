Матчи КХЛ сегодня, расписание трансляций КХЛ 2022/2023 на 20 февраля





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2023 года. В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.



Трансляции с матчей КХЛ ведут телеканалы Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime.





Расписание на сегодня трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Матчи Континентальной хоккейной лиги на сегодня.



20 февраля 2023, понедельник



16:30 Авангард - Барыс (Матч ТВ, KHL Prime)

19:00 Нефтехимик - ХК Сочи (KHL)

19:00 Витязь - Северсталь

19:30 Спартак - Металлург Мг (KHL Prime)

19:30 ЦСКА - Торпедо (Матч ТВ)



21 февраля 2023, вторник



19:10 Динамо Мн - Трактор (KHL Prime)

19:30 СКА - Куньлунь Ред Стар (KHL)



22 февраля 2023, среда



15:30 Сибирь - Барыс

16:30 Авангард - Локомотив (KHL)

17:00 Автомобилист - Салават Юлаев (KHL Prime)

19:00 Нефтехимик - Металлург Мг

19:00 Торпедо - Северсталь (KHL)

19:30 Динамо М - Витязь

19:30 Спартак - ЦСКА (KHL Prime)



23 февраля 2023, четверг



10:00 Адмирал - Амур (KHL Prime)

13:00 ХК Сочи - СКА (KHL, KHL Prime)



24 февраля 2023, пятница



12:30 Сибирь - Салават Юлаев (KHL)

13:00 Авангард - Торпедо (Матч ТВ, KHL Prime)

15:00 Автомобилист - Трактор (KHL)

16:30 Барыс - Локомотив (KHL Prime)

17:00 Нефтехимик - Куньлунь Ред Стар

17:00 ХК Сочи - Северсталь

17:30 Ак Барс - Металлург Мг (KHL)

18:00 ЦСКА - Динамо М (Матч ТВ)



25 февраля 2023, суббота



10:00 Амур - Адмирал (KHL)

17:00 Витязь - Динамо Мн (KHL, KHL Prime)



26 февраля 2023, воскресенье



12:30 Сибирь - Автомобилист (KHL)

12:30 Трактор - Торпедо (KHL Prime)

15:00 Металлург Мг - Салават Юлаев (KHL Prime)

17:00 Северсталь - ЦСКА (KHL)

17:00 ХК Сочи - Куньлунь Ред Стар

17:30 Ак Барс - Авангард

17:30 Динамо М - Спартак (KHL Prime)



Время начала матчей - московское.