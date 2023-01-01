Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Матчи КХЛ сегодня, расписание трансляций КХЛ 2022/2023 на 20 февраля



КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2023 года. В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Трансляции с матчей КХЛ ведут телеканалы Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime.

Расписание на сегодня трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Матчи Континентальной хоккейной лиги на сегодня.

20 февраля 2023, понедельник

16:30 Авангард - Барыс (Матч ТВ, KHL Prime)
19:00 Нефтехимик - ХК Сочи (KHL)
19:00 Витязь - Северсталь
19:30 Спартак - Металлург Мг (KHL Prime)
19:30 ЦСКА - Торпедо (Матч ТВ)

21 февраля 2023, вторник

19:10 Динамо Мн - Трактор (KHL Prime)
19:30 СКА - Куньлунь Ред Стар (KHL)

22 февраля 2023, среда

15:30 Сибирь - Барыс
16:30 Авангард - Локомотив (KHL)
17:00 Автомобилист - Салават Юлаев (KHL Prime)
19:00 Нефтехимик - Металлург Мг
19:00 Торпедо - Северсталь (KHL)
19:30 Динамо М - Витязь
19:30 Спартак - ЦСКА (KHL Prime)

23 февраля 2023, четверг

10:00 Адмирал - Амур (KHL Prime)
13:00 ХК Сочи - СКА (KHL, KHL Prime)

24 февраля 2023, пятница

12:30 Сибирь - Салават Юлаев (KHL)
13:00 Авангард - Торпедо (Матч ТВ, KHL Prime)
15:00 Автомобилист - Трактор (KHL)
16:30 Барыс - Локомотив (KHL Prime)
17:00 Нефтехимик - Куньлунь Ред Стар
17:00 ХК Сочи - Северсталь
17:30 Ак Барс - Металлург Мг (KHL)
18:00 ЦСКА - Динамо М (Матч ТВ)

25 февраля 2023, суббота

10:00 Амур - Адмирал (KHL)
17:00 Витязь - Динамо Мн (KHL, KHL Prime)

26 февраля 2023, воскресенье

12:30 Сибирь - Автомобилист (KHL)
12:30 Трактор - Торпедо (KHL Prime)
15:00 Металлург Мг - Салават Юлаев (KHL Prime)
17:00 Северсталь - ЦСКА (KHL)
17:00 ХК Сочи - Куньлунь Ред Стар
17:30 Ак Барс - Авангард
17:30 Динамо М - Спартак (KHL Prime)

Время начала матчей - московское.









  • Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 20 февраля
  • Время начала «Металлург» - ЦСКА 30 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире ...
  • Расписание трансляций плей-офф КХЛ 30 апреля 2022 по каналам ТВ
  • Стал известен новый состав дивизионов КХЛ
  • КХЛ. Состав конференций и формула сезона 2009/10
  • КХЛ. Сезон 2009/10. Распределение команд по дивизионам
  • КХЛ: итоги жеребьевки
    •




    Плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/2023

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Матчи КХЛ сегодня, расписание трансляций КХЛ 2022/2023 на 20 февраля

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 20 февраля

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Жены российских биатлонистов. Логинов, Латыпов, Цветков

    Жены российских биатлонистов

    Подборка свадебных фотографий известных российских биатлонистов: Александра Логинова, Максима Цветкова, Эдуарда Латыпова. И фото Даниила Серохвостова со своей возлюбленной.









    Где находится Новая Таволжанка на карте Белгородской области
    Где находится Берховка на карте Донецкой области
    Где находится Крымский мост на карте
    Что интересного в сегодняшнем дне - 20 февраля 2023
    Где находится Авдеевка на карте Донецкой области, ДНР
    Где находится Белгородская область на карте России
    Где находится станция Гречаны на карте Хмельницкой области Украины
    100 лучших фильмов всех времен
    Кто родился 20 февраля, дни рождения известных людей
    Кто родился 19 февраля, дни рождения известных людей


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru