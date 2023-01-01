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Матчи КХЛ сегодня, расписание трансляций КХЛ 2022/2023 на 24 февраля



КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2023 года. В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Трансляции с матчей КХЛ ведут телеканалы Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime.

Расписание на сегодня трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Матчи Континентальной хоккейной лиги на сегодня.

23 февраля 2023, четверг

10:00 Адмирал - Амур (KHL Prime)
13:00 ХК Сочи - СКА (KHL, KHL Prime)

24 февраля 2023, пятница

12:30 Сибирь - Салават Юлаев (KHL)
13:00 Авангард - Торпедо (Матч ТВ, KHL Prime)
15:00 Автомобилист - Трактор (KHL)
16:30 Барыс - Локомотив (KHL Prime)
17:00 Нефтехимик - Куньлунь Ред Стар
17:00 ХК Сочи - Северсталь
17:30 Ак Барс - Металлург Мг (KHL)
18:00 ЦСКА - Динамо М (Матч ТВ)

25 февраля 2023, суббота

10:00 Амур - Адмирал (KHL)
17:00 Витязь - Динамо Мн (KHL, KHL Prime)

26 февраля 2023, воскресенье

12:30 Сибирь - Автомобилист (KHL)
12:30 Трактор - Торпедо (KHL Prime)
15:00 Металлург Мг - Салават Юлаев (KHL Prime)
17:00 Северсталь - ЦСКА (KHL)
17:00 ХК Сочи - Куньлунь Ред Стар
17:30 Ак Барс - Авангард
17:30 Динамо М - Спартак (KHL Prime)

Время начала матчей - московское.









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