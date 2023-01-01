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Матчи КХЛ сегодня, расписание трансляций КХЛ 2022/2023



КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2023 года. В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Трансляции с матчей КХЛ ведут телеканалы Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime.

Расписание на сегодня трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Матчи Континентальной хоккейной лиги на сегодня.

4 февраля 2023, суббота

10:00 Амур - Авангард (KHL, KHL Prime)
17:00 Торпедо - Динамо Мн (KHL, KHL Prime)

5 февраля 2023, воскресенье

13:30 Сибирь - Адмирал (KHL, KHL Prime)
14:00 Витязь - Нефтехимик
15:00 Металлург Мг - Трактор (KHL, KHL Prime)
17:00 Куньлунь Ред Стар - Ак Барс (KHL)
17:00 Локомотив - ХК Сочи
17:00 ЦСКА - Барыс (KHL Prime)

7 февраля 2023, вторник

15:30 Сибирь - Трактор
17:00 Автомобилист - Витязь (KHL)
17:00 Металлург Мг - СКА (KHL Prime)
17:00 Салават Юлаев - ЦСКА (Матч ТВ)
19:00 Локомотив - Амур
19:00 Северсталь - Куньлунь Ред Стар
19:30 Нефтехимик - Ак Барс (Матч ТВ)
19:30 Торпедо - Адмирал (KHL Prime)
19:30 Динамо М - ХК Сочи
19:30 Динамо Мн - Спартак (KHL)

9 февраля 2023, четверг

16:30 Авангард - ЦСКА (Матч ТВ)
17:00 Автомобилист - СКА (KHL Prime)
17:00 Металлург Мг - Витязь (KHL)
17:00 Салават Юлаев - Куньлунь Ред Стар
17:00 Трактор - Динамо Мн
19:00 Ак Барс - Амур
19:30 Нефтехимик - Адмирал (KHL Prime)
19:30 Северсталь - Торпедо (KHL)
19:30 ХК Сочи - Спартак

10 февраля 2023, пятница

19:00 Локомотив - Динамо М (KHL, KHL Prime)

11 февраля 2023, суббота

14:00 Авангард - СКА (KHL Prime)
14:30 Салават Юлаев - Витязь
14:30 Трактор - Адмирал (KHL)
15:00 Автомобилист - Динамо Мн
17:00 Северсталь - Амур (KHL)
17:00 Торпедо - Спартак (KHL Prime)
17:00 ХК Сочи - Куньлунь Ред Стар

12 февраля 2023, воскресенье

13:30 Сибирь - Металлург Мг (KHL, KHL Prime)
17:00 Динамо М - ЦСКА (KHL, KHL Prime)

Время начала матчей - московское.









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    Матчи КХЛ сегодня, расписание трансляций КХЛ 2022/2023

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    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

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