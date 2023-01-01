Матчи КХЛ сегодня, расписание трансляций КХЛ 2022/2023





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2023 года. В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.



Трансляции с матчей КХЛ ведут телеканалы Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime.





Расписание на сегодня трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Матчи Континентальной хоккейной лиги на сегодня.



4 февраля 2023, суббота



10:00 Амур - Авангард (KHL, KHL Prime)

17:00 Торпедо - Динамо Мн (KHL, KHL Prime)



5 февраля 2023, воскресенье



13:30 Сибирь - Адмирал (KHL, KHL Prime)

14:00 Витязь - Нефтехимик

15:00 Металлург Мг - Трактор (KHL, KHL Prime)

17:00 Куньлунь Ред Стар - Ак Барс (KHL)

17:00 Локомотив - ХК Сочи

17:00 ЦСКА - Барыс (KHL Prime)



7 февраля 2023, вторник



15:30 Сибирь - Трактор

17:00 Автомобилист - Витязь (KHL)

17:00 Металлург Мг - СКА (KHL Prime)

17:00 Салават Юлаев - ЦСКА (Матч ТВ)

19:00 Локомотив - Амур

19:00 Северсталь - Куньлунь Ред Стар

19:30 Нефтехимик - Ак Барс (Матч ТВ)

19:30 Торпедо - Адмирал (KHL Prime)

19:30 Динамо М - ХК Сочи

19:30 Динамо Мн - Спартак (KHL)



9 февраля 2023, четверг



16:30 Авангард - ЦСКА (Матч ТВ)

17:00 Автомобилист - СКА (KHL Prime)

17:00 Металлург Мг - Витязь (KHL)

17:00 Салават Юлаев - Куньлунь Ред Стар

17:00 Трактор - Динамо Мн

19:00 Ак Барс - Амур

19:30 Нефтехимик - Адмирал (KHL Prime)

19:30 Северсталь - Торпедо (KHL)

19:30 ХК Сочи - Спартак



10 февраля 2023, пятница



19:00 Локомотив - Динамо М (KHL, KHL Prime)



11 февраля 2023, суббота



14:00 Авангард - СКА (KHL Prime)

14:30 Салават Юлаев - Витязь

14:30 Трактор - Адмирал (KHL)

15:00 Автомобилист - Динамо Мн

17:00 Северсталь - Амур (KHL)

17:00 Торпедо - Спартак (KHL Prime)

17:00 ХК Сочи - Куньлунь Ред Стар



12 февраля 2023, воскресенье



13:30 Сибирь - Металлург Мг (KHL, KHL Prime)

17:00 Динамо М - ЦСКА (KHL, KHL Prime)



Время начала матчей - московское.