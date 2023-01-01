Матчи КХЛ сегодня, расписание трансляций КХЛ 2022/2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2023 года. В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.
Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.
Трансляции с матчей КХЛ ведут телеканалы Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime.
Расписание на сегодня трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023
Матчи Континентальной хоккейной лиги на сегодня.
4 февраля 2023, суббота
10:00 Амур - Авангард (KHL, KHL Prime)
17:00 Торпедо - Динамо Мн (KHL, KHL Prime)
5 февраля 2023, воскресенье
13:30 Сибирь - Адмирал (KHL, KHL Prime)
14:00 Витязь - Нефтехимик
15:00 Металлург Мг - Трактор (KHL, KHL Prime)
17:00 Куньлунь Ред Стар - Ак Барс (KHL)
17:00 Локомотив - ХК Сочи
17:00 ЦСКА - Барыс (KHL Prime)
7 февраля 2023, вторник
15:30 Сибирь - Трактор
17:00 Автомобилист - Витязь (KHL)
17:00 Металлург Мг - СКА (KHL Prime)
17:00 Салават Юлаев - ЦСКА (Матч ТВ)
19:00 Локомотив - Амур
19:00 Северсталь - Куньлунь Ред Стар
19:30 Нефтехимик - Ак Барс (Матч ТВ)
19:30 Торпедо - Адмирал (KHL Prime)
19:30 Динамо М - ХК Сочи
19:30 Динамо Мн - Спартак (KHL)
9 февраля 2023, четверг
16:30 Авангард - ЦСКА (Матч ТВ)
17:00 Автомобилист - СКА (KHL Prime)
17:00 Металлург Мг - Витязь (KHL)
17:00 Салават Юлаев - Куньлунь Ред Стар
17:00 Трактор - Динамо Мн
19:00 Ак Барс - Амур
19:30 Нефтехимик - Адмирал (KHL Prime)
19:30 Северсталь - Торпедо (KHL)
19:30 ХК Сочи - Спартак
10 февраля 2023, пятница
19:00 Локомотив - Динамо М (KHL, KHL Prime)
11 февраля 2023, суббота
14:00 Авангард - СКА (KHL Prime)
14:30 Салават Юлаев - Витязь
14:30 Трактор - Адмирал (KHL)
15:00 Автомобилист - Динамо Мн
17:00 Северсталь - Амур (KHL)
17:00 Торпедо - Спартак (KHL Prime)
17:00 ХК Сочи - Куньлунь Ред Стар
12 февраля 2023, воскресенье
13:30 Сибирь - Металлург Мг (KHL, KHL Prime)
17:00 Динамо М - ЦСКА (KHL, KHL Prime)
Время начала матчей - московское.