Матчи КХЛ сегодня, расписание трансляций матчей КХЛ 2022/2023





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2023 года. В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.



Трансляции с матчей КХЛ ведут телеканалы Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime.





Расписание на сегодня трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Матчи Континентальной хоккейной лиги на сегодня.



29 января 2023, воскресенье



14:00 Барыс - Динамо М (KHL)

14:30 Салават Юлаев - Нефтехимик (KHL Prime)

17:00 Ак Барс - Трактор (KHL Prime)

17:00 Локомотив - Автомобилист (KHL)

17:00 Витязь - Металлург Мг

17:00 ЦСКА - Северсталь



30 января 2023, понедельник



12:00 Амур - Сибирь (KHL)

12:30 Адмирал - Авангард (KHL Prime)

19:10 Динамо Мн - Куньлунь Ред Стар (KHL)

19:30 СКА - Торпедо (KHL Prime)



31 января 2023, вторник



17:00 Трактор - Динамо М (KHL, KHL Prime)

19:30 Нефтехимик - Автомобилист (Матч ТВ)

19:30 Северсталь - Металлург Мг (KHL Prime)

19:30 Спартак - ХК Сочи (KHL)



1 февраля 2023, среда



12:00 Амур - Сибирь (KHL)

12:30 Адмирал - Авангард (KHL Prime)

19:00 Ак Барс - Барыс

19:00 Торпедо - Салават Юлаев (KHL)

19:30 СКА - Локомотив (KHL Prime)

19:30 ЦСКА - Куньлунь Ред Стар



2 февраля 2023, четверг



19:00 Витязь - ХК Сочи (KHL Prime)

19:10 Динамо Мн - Металлург Мг (KHL)



3 февраля 2023, пятница



12:00 Амур - Авангард (KHL, KHL Prime)

17:00 Автомобилист - Трактор (KHL, KHL Prime)

19:00 Северсталь - Локомотив

19:30 Динамо М - Барыс

19:30 СКА - Ак Барс (KHL)

19:30 Спартак - Нефтехимик

19:30 ЦСКА - Салават Юлаев (KHL Prime)



4 февраля 2023, суббота



10:00 Амур - Авангард (KHL, KHL Prime)

17:00 Торпедо - Динамо Мн (KHL, KHL Prime)



5 февраля 2023, воскресенье



13:30 Сибирь - Адмирал (KHL, KHL Prime)

14:00 Витязь - Нефтехимик

15:00 Металлург Мг - Трактор (KHL, KHL Prime)

17:00 Куньлунь Ред Стар - Ак Барс (KHL)

17:00 Локомотив - ХК Сочи

17:00 ЦСКА - Барыс (KHL Prime)



Время начала матчей - московское.