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Матчи КХЛ сегодня, расписание трансляций матчей КХЛ 2022/2023



КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2023 года. В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Трансляции с матчей КХЛ ведут телеканалы Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime.

Расписание на сегодня трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Матчи Континентальной хоккейной лиги на сегодня.

29 января 2023, воскресенье

14:00 Барыс - Динамо М (KHL)
14:30 Салават Юлаев - Нефтехимик (KHL Prime)
17:00 Ак Барс - Трактор (KHL Prime)
17:00 Локомотив - Автомобилист (KHL)
17:00 Витязь - Металлург Мг
17:00 ЦСКА - Северсталь

30 января 2023, понедельник

12:00 Амур - Сибирь (KHL)
12:30 Адмирал - Авангард (KHL Prime)
19:10 Динамо Мн - Куньлунь Ред Стар (KHL)
19:30 СКА - Торпедо (KHL Prime)

31 января 2023, вторник

17:00 Трактор - Динамо М (KHL, KHL Prime)
19:30 Нефтехимик - Автомобилист (Матч ТВ)
19:30 Северсталь - Металлург Мг (KHL Prime)
19:30 Спартак - ХК Сочи (KHL)

1 февраля 2023, среда

12:00 Амур - Сибирь (KHL)
12:30 Адмирал - Авангард (KHL Prime)
19:00 Ак Барс - Барыс
19:00 Торпедо - Салават Юлаев (KHL)
19:30 СКА - Локомотив (KHL Prime)
19:30 ЦСКА - Куньлунь Ред Стар

2 февраля 2023, четверг

19:00 Витязь - ХК Сочи (KHL Prime)
19:10 Динамо Мн - Металлург Мг (KHL)

3 февраля 2023, пятница

12:00 Амур - Авангард (KHL, KHL Prime)
17:00 Автомобилист - Трактор (KHL, KHL Prime)
19:00 Северсталь - Локомотив
19:30 Динамо М - Барыс
19:30 СКА - Ак Барс (KHL)
19:30 Спартак - Нефтехимик
19:30 ЦСКА - Салават Юлаев (KHL Prime)

4 февраля 2023, суббота

10:00 Амур - Авангард (KHL, KHL Prime)
17:00 Торпедо - Динамо Мн (KHL, KHL Prime)

5 февраля 2023, воскресенье

13:30 Сибирь - Адмирал (KHL, KHL Prime)
14:00 Витязь - Нефтехимик
15:00 Металлург Мг - Трактор (KHL, KHL Prime)
17:00 Куньлунь Ред Стар - Ак Барс (KHL)
17:00 Локомотив - ХК Сочи
17:00 ЦСКА - Барыс (KHL Prime)

Время начала матчей - московское.









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