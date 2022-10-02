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Расписание матчей хоккей КХЛ-2022/2023 на сегодня 3 октября, результаты, где смотреть прямой эфир


КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты матчей по хоккею

2 октября 2022, воскресенье

14:00 Барыс - ХК Сочи - 5:4 ОТ
14:30 Трактор - Нефтехимик - 1:2
15:00 Автомобилист - Салават Юлаев - 0:4
17:00 Динамо М - Северсталь - 4:3
17:00 Спартак - Витязь - 1:5

Сегодня, 3 октября 2022, понедельник

19:00 Куньлунь Ред Стар - Динамо М (КХЛ)
19:00 Торпедо - Динамо Мн (КХЛ Prime)
19:30 ЦСКА - СКА (Матч ТВ)

4 октября 2022, вторник

12:30 Адмирал - ХК Сочи (КХЛ Prime)
15:30 Сибирь - Локомотив
16:30 Барыс - Нефтехимик
17:00 Салават Юлаев - Авангард (КХЛ Prime)
17:00 Трактор - Металлург Мг (КХЛ)
19:00 Ак Барс - Автомобилист (КХЛ Prime)
19:00 Куньлунь Ред Стар - Северсталь (КХЛ)

5 октября 2022, среда

19:10 Динамо Мн - Витязь (КХЛ)
19:30 Спартак - СКА (КХЛ Prime)

Время начала матчей - московское.









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    Расписание матчей хоккей КХЛ-2022/2023 на сегодня 3 октября, результаты, где смотреть прямой эфир

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