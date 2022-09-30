Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 1 октября, результаты игр





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты матчей



30 сентября 2022, пятница



17:00 Металлург Мг - Нефтехимик - 5:6

17:00 Трактор - Салават Юлаев - 0:3

19:00 Локомотив - Северсталь - 5:3

19:00 Витязь - Адмирал - 3:2 Б

19:30 Спартак - Торпедо - 4:3



1 октября 2022, суббота



14:00 Авангард - Сибирь (Матч ТВ)

17:00 Ак Барс - Амур (КХЛ)

17:00 Куньлунь Ред Стар - ЦСКА (КХЛ Prime)

17:10 Динамо Мн - СКА



2 октября 2022, воскресенье



14:00 Барыс - ХК Сочи

14:30 Трактор - Нефтехимик (КХЛ)

15:00 Автомобилист - Салават Юлаев (КХЛ Prime)

17:00 Динамо М - Северсталь (КХЛ Prime)

17:00 Спартак - Витязь (КХЛ)



Время начала матчей - московское.