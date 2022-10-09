Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 10 октября, результаты, где смотреть в прямом эфире





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписаине матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты матчей



9 октября 2022, воскресенье



14:00 Авангард - Куньлунь Ред Стар - 0:4

17:00 Северсталь - Трактор - 4:3 Б

17:00 Торпедо - Динамо Мн - 5:2

17:00 Витязь - Спартак - 2:1 Б



10 октября 2022, понедельник



12:00 Амур - ЦСКА (КХЛ Prime)

17:00 Металлург Мг - Динамо М (Матч ТВ, КХЛ, КХЛ Prime)



11 октября 2022, вторник



15:30 Сибирь - Адмирал

16:30 Барыс - Куньлунь Ред Стар (КХЛ)

17:00 Автомобилист - Торпедо (КХЛ Prime)

19:00 Нефтехимик - Трактор (КХЛ)

19:30 СКА - Динамо Мн (КХЛ Prime)

19:30 Спартак - Витязь



12 октября 2022, среда



17:00 Металлург Мг - Ак Барс (Матч ТВ, КХЛ, КХЛ Prime)

19:30 Динамо М - Северсталь (КХЛ, КХЛ Prime)



13 октября 2022, четверг



16:30 Авангард - Амур (Матч ТВ)

16:30 Барыс - Адмирал

17:00 Салават Юлаев - Торпедо (КХЛ Prime)

17:00 Трактор - Сибирь (КХЛ)

19:00 Локомотив - СКА (КХЛ Prime)

19:00 Витязь - ЦСКА (КХЛ)

19:30 Спартак - Динамо Мн

19:30 ХК Сочи - Нефтехимик



Время начала матчей - московское.