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Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 10 октября, результаты, где смотреть в прямом эфире


КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписаине матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты матчей

9 октября 2022, воскресенье

14:00 Авангард - Куньлунь Ред Стар - 0:4
17:00 Северсталь - Трактор - 4:3 Б
17:00 Торпедо - Динамо Мн - 5:2
17:00 Витязь - Спартак - 2:1 Б

10 октября 2022, понедельник

12:00 Амур - ЦСКА (КХЛ Prime)
17:00 Металлург Мг - Динамо М (Матч ТВ, КХЛ, КХЛ Prime)

11 октября 2022, вторник

15:30 Сибирь - Адмирал
16:30 Барыс - Куньлунь Ред Стар (КХЛ)
17:00 Автомобилист - Торпедо (КХЛ Prime)
19:00 Нефтехимик - Трактор (КХЛ)
19:30 СКА - Динамо Мн (КХЛ Prime)
19:30 Спартак - Витязь

12 октября 2022, среда

17:00 Металлург Мг - Ак Барс (Матч ТВ, КХЛ, КХЛ Prime)
19:30 Динамо М - Северсталь (КХЛ, КХЛ Prime)

13 октября 2022, четверг

16:30 Авангард - Амур (Матч ТВ)
16:30 Барыс - Адмирал
17:00 Салават Юлаев - Торпедо (КХЛ Prime)
17:00 Трактор - Сибирь (КХЛ)
19:00 Локомотив - СКА (КХЛ Prime)
19:00 Витязь - ЦСКА (КХЛ)
19:30 Спартак - Динамо Мн
19:30 ХК Сочи - Нефтехимик

Время начала матчей - московское.









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