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Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 15 октября, результаты, где смотреть в прямом эфире


КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписаине матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты матчей

14 октября 2022, пятница

17:00 Автомобилист - Ак Барс - 2:1 Б
19:30 Куньлунь Ред Стар - Северсталь - 3:5

15 октября 2022, суббота

13:00 Динамо М - Сибирь (КХЛ Prime)
14:00 Авангард - Адмирал
14:00 Барыс - Амур
14:30 Салават Юлаев - Нефтехимик (КХЛ)
15:30 Металлург Мг - Торпедо (КХЛ Prime)
17:00 Локомотив - Динамо Мн (КХЛ)
18:00 Витязь - СКА (КХЛ Prime)

16 октября 2022, воскресенье

14:30 Трактор - Ак Барс (КХЛ, КХЛ Prime)
17:00 Куньлунь Ред Стар - Спартак (КХЛ Prime)
17:00 ХК Сочи - Северсталь (КХЛ)

Время начала матчей - московское.









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