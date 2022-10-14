Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 15 октября, результаты, где смотреть в прямом эфире





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписаине матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты матчей



14 октября 2022, пятница



17:00 Автомобилист - Ак Барс - 2:1 Б

19:30 Куньлунь Ред Стар - Северсталь - 3:5



15 октября 2022, суббота



13:00 Динамо М - Сибирь (КХЛ Prime)

14:00 Авангард - Адмирал

14:00 Барыс - Амур

14:30 Салават Юлаев - Нефтехимик (КХЛ)

15:30 Металлург Мг - Торпедо (КХЛ Prime)

17:00 Локомотив - Динамо Мн (КХЛ)

18:00 Витязь - СКА (КХЛ Prime)



16 октября 2022, воскресенье



14:30 Трактор - Ак Барс (КХЛ, КХЛ Prime)

17:00 Куньлунь Ред Стар - Спартак (КХЛ Prime)

17:00 ХК Сочи - Северсталь (КХЛ)



Время начала матчей - московское.