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Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 16 октября, результаты, где смотреть прямые трансляции


КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты, где смотреть прямые трансляции

15 октября 2022, суббота

13:00 Динамо М - Сибирь - 3:4 Б
14:00 Авангард - Адмирал - 3:4 Б
14:00 Барыс - Амур - 5:1
14:30 Салават Юлаев - Нефтехимик - 4:0
15:30 Металлург Мг - Торпедо - 2:1
17:00 Локомотив - Динамо Мн - 3:2
18:00 Витязь - СКА - 0:5

16 октября 2022, воскресенье

14:30 Трактор - Ак Барс (КХЛ, КХЛ Prime)
17:00 Куньлунь Ред Стар - Спартак (КХЛ Prime)
17:00 ХК Сочи - Северсталь (КХЛ)

17 октября 2022, понедельник

16:30 Барыс - Торпедо (КХЛ)
17:00 Автомобилист - Амур (КХЛ Prime)
17:00 Металлург Мг - Авангард (Матч ТВ)
19:00 Нефтехимик - Сибирь (КХЛ)
19:30 Динамо М - ЦСКА (Матч ТВ, КХЛ Prime)

18 октября 2022, вторник

12:30 Адмирал - Витязь (КХЛ Prime)
19:00 Северсталь - Локомотив (КХЛ)
19:10 Динамо Мн - ХК Сочи
19:30 Спартак - Салават Юлаев (КХЛ Prime)

19 октября 2022, среда

17:00 Трактор - Авангард (КХЛ, КХЛ Prime)
19:00 Ак Барс - Металлург Мг (КХЛ Prime)
19:30 СКА - Автомобилист (КХЛ)
19:30 ЦСКА - Куньлунь Ред Стар

20 октября 2022, четверг

12:00 Амур - Витязь (КХЛ, КХЛ Prime)
19:00 Северсталь - Салават Юлаев (КХЛ)
19:00 Торпедо - ХК Сочи
19:30 Динамо М - Локомотив (КХЛ Prime)

21 октября 2022, пятница

12:30 Адмирал - Спартак (КХЛ, КХЛ Prime)
16:30 Барыс - Металлург Мг (КХЛ, КХЛ Prime)
19:30 СКА - Куньлунь Ред Стар (КХЛ)
19:30 ЦСКА - Автомобилист (КХЛ Prime)

22 октября 2022, суббота

13:30 Сибирь - Витязь (КХЛ, КХЛ Prime)
17:00 Ак Барс - Салават Юлаев (КХЛ Prime)
17:10 Динамо Мн - Локомотив (КХЛ)

23 октября 2022, воскресенье

10:00 Амур - Спартак (Матч ТВ, КХЛ, КХЛ Prime)
14:00 Авангард - Северсталь (КХЛ, КХЛ Prime)
17:00 Нефтехимик - Барыс (КХЛ Prime)
17:00 Торпедо - Куньлунь Ред Стар (КХЛ)
17:00 ХК Сочи - Автомобилист

Время начала матчей - московское.









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