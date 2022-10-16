Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 17 октября, результаты, где смотреть прямые трансляции

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.
В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.
Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.
Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023
Результаты, где смотреть прямые трансляции
16 октября 2022, воскресенье
14:30 Трактор - Ак Барс - 5:2
17:00 Куньлунь Ред Стар - Спартак - 3:0
17:00 ХК Сочи - Северсталь - 1:2
17 октября 2022, понедельник
16:30 Барыс - Торпедо (КХЛ)
17:00 Автомобилист - Амур (КХЛ Prime)
17:00 Металлург Мг - Авангард (Матч ТВ)
19:00 Нефтехимик - Сибирь (КХЛ)
19:30 Динамо М - ЦСКА (Матч ТВ, КХЛ Prime)
18 октября 2022, вторник
12:30 Адмирал - Витязь (КХЛ Prime)
19:00 Северсталь - Локомотив (КХЛ)
19:10 Динамо Мн - ХК Сочи
19:30 Спартак - Салават Юлаев (КХЛ Prime)
19 октября 2022, среда
17:00 Трактор - Авангард (КХЛ, КХЛ Prime)
19:00 Ак Барс - Металлург Мг (КХЛ Prime)
19:30 СКА - Автомобилист (КХЛ)
19:30 ЦСКА - Куньлунь Ред Стар
20 октября 2022, четверг
12:00 Амур - Витязь (КХЛ, КХЛ Prime)
19:00 Северсталь - Салават Юлаев (КХЛ)
19:00 Торпедо - ХК Сочи
19:30 Динамо М - Локомотив (КХЛ Prime)
21 октября 2022, пятница
12:30 Адмирал - Спартак (КХЛ, КХЛ Prime)
16:30 Барыс - Металлург Мг (КХЛ, КХЛ Prime)
19:30 СКА - Куньлунь Ред Стар (КХЛ)
19:30 ЦСКА - Автомобилист (КХЛ Prime)
22 октября 2022, суббота
13:30 Сибирь - Витязь (КХЛ, КХЛ Prime)
17:00 Ак Барс - Салават Юлаев (КХЛ Prime)
17:10 Динамо Мн - Локомотив (КХЛ)
23 октября 2022, воскресенье
10:00 Амур - Спартак (Матч ТВ, КХЛ, КХЛ Prime)
14:00 Авангард - Северсталь (КХЛ, КХЛ Prime)
17:00 Нефтехимик - Барыс (КХЛ Prime)
17:00 Торпедо - Куньлунь Ред Стар (КХЛ)
17:00 ХК Сочи - Автомобилист
Время начала матчей - московское.