Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 2 октября, результаты игр


КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты матчей

1 октября 2022, суббота

14:00 Авангард - Сибирь - 2:1
17:00 Ак Барс - Амур - 3:2 ОТ
17:00 Куньлунь Ред Стар - ЦСКА - 5:4 Б
17:10 Динамо Мн - СКА - 1:5

2 октября 2022, воскресенье

14:00 Барыс - ХК Сочи
14:30 Трактор - Нефтехимик (КХЛ)
15:00 Автомобилист - Салават Юлаев (КХЛ Prime)
17:00 Динамо М - Северсталь (КХЛ Prime)
17:00 Спартак - Витязь (КХЛ)

3 октября 2022, понедельник

19:00 Куньлунь Ред Стар - Динамо М (КХЛ)
19:00 Торпедо - Динамо Мн (КХЛ Prime)
19:30 ЦСКА - СКА (Матч ТВ)

4 октября 2022, вторник

12:30 Адмирал - ХК Сочи (КХЛ Prime)
15:30 Сибирь - Локомотив
16:30 Барыс - Нефтехимик
17:00 Салават Юлаев - Авангард (КХЛ Prime)
17:00 Трактор - Металлург Мг (КХЛ)
19:00 Ак Барс - Автомобилист (КХЛ Prime)
19:00 Куньлунь Ред Стар - Северсталь (КХЛ)

5 октября 2022, среда

19:10 Динамо Мн - Витязь (КХЛ)
19:30 Спартак - СКА (КХЛ Prime)

Время начала матчей - московское.









  • Расписание Кубка России по футболу 2022/2023, 28-29 сентября
  • Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина
  • КХЛ. Состав конференций и формула сезона 2009/10
  • Бюджеты клубов КХЛ в сезоне 2008/09
  • КХЛ: итоги жеребьевки
    •




    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 2 октября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр.

    Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.

    Расписание трансляций РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 11 тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Советы и главные правила здорового питания для спортсменов

    Правила здорового питания для спортсменов

    Правильное питание спортсмена одно из важных условий повышения его физической подготовки и спортивного мастерства. Правильное питание помогает предотвратить преждевременно наступающее утомление.

    Как спорт влияет на психику фанатов

    Как спорт влияет на психику фанатов

    Что такое фанатизм? Почему болельщики бывают агрессивными? Вредно ли это для нашего психологического здоровья? Рассмотрим особенности психологии спортивных болельщиков.











    Фигуристка Александра Трусова ушла от Тутберидзе к Соколовской
    Аэродром Бельбек на карте Крыма под Севастополем
    «Северный поток 1 и 2» на карте, где проходит газопровод
    Какие области Украины вошли в состав России, карта территорий ДНР и ЛНР, Херсона и Запорожья
    Курс евро ЦБ РФ на 2 октября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 2 октября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Страны, входящие в НАТО. Список стран НАТО 2022, расшифровка на русском
    Коронавирус - статистика COVID-19 на 1 октября 2022
    Разговоры о важном 3 октября 2022 - День учителя, 1-11 класс, цикл классных часов
    Народные приметы на 2 октября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru