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Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 20 октября, результаты, где смотреть прямые трансляции


КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты, где смотреть прямые трансляции

19 октября 2022, среда

17:00 Трактор - Авангард - 1:0
19:00 Ак Барс - Металлург Мг - 3:2 ОТ
19:30 СКА - Автомобилист - 3:1
19:30 ЦСКА - Куньлунь Ред Стар - 5:1

20 октября 2022, четверг

12:00 Амур - Витязь (КХЛ, КХЛ Prime)
19:00 Северсталь - Салават Юлаев (КХЛ)
19:00 Торпедо - ХК Сочи
19:30 Динамо М - Локомотив (КХЛ Prime)

21 октября 2022, пятница

12:30 Адмирал - Спартак (КХЛ, КХЛ Prime)
16:30 Барыс - Металлург Мг (КХЛ, КХЛ Prime)
19:30 СКА - Куньлунь Ред Стар (КХЛ)
19:30 ЦСКА - Автомобилист (КХЛ Prime)

22 октября 2022, суббота

13:30 Сибирь - Витязь (КХЛ, КХЛ Prime)
17:00 Ак Барс - Салават Юлаев (КХЛ Prime)
17:10 Динамо Мн - Локомотив (КХЛ)

23 октября 2022, воскресенье

10:00 Амур - Спартак (Матч ТВ, КХЛ, КХЛ Prime)
14:00 Авангард - Северсталь (КХЛ, КХЛ Prime)
17:00 Нефтехимик - Барыс (КХЛ Prime)
17:00 Торпедо - Куньлунь Ред Стар (КХЛ)
17:00 ХК Сочи - Автомобилист

Время начала матчей - московское.









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