Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 21 октября, результаты, где смотреть прямые трансляции





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты, где смотреть прямые трансляции



20 октября 2022, четверг



12:00 Амур - Витязь - 3:2

19:00 Северсталь - Салават Юлаев - 4:5

19:00 Торпедо - ХК Сочи - 4:1

19:30 Динамо М - Локомотив - 2:4



21 октября 2022, пятница



12:30 Адмирал - Спартак (КХЛ, КХЛ Prime)

16:30 Барыс - Металлург Мг (КХЛ, КХЛ Prime)

19:30 СКА - Куньлунь Ред Стар (КХЛ)

19:30 ЦСКА - Автомобилист (КХЛ Prime)



22 октября 2022, суббота



13:30 Сибирь - Витязь (КХЛ, КХЛ Prime)

17:00 Ак Барс - Салават Юлаев (КХЛ Prime)

17:10 Динамо Мн - Локомотив (КХЛ)



23 октября 2022, воскресенье



10:00 Амур - Спартак (Матч ТВ, КХЛ, КХЛ Prime)

14:00 Авангард - Северсталь (КХЛ, КХЛ Prime)

17:00 Нефтехимик - Барыс (КХЛ Prime)

17:00 Торпедо - Куньлунь Ред Стар (КХЛ)

17:00 ХК Сочи - Автомобилист



Время начала матчей - московское.