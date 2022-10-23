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Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 24 октября, результаты, где смотреть прямые трансляции


КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты, где смотреть прямые трансляции

23 октября 2022, воскресенье

10:00 Амур - Спартак - 3:4 ОТ
14:00 Авангард - Северсталь - 4:3
17:00 Нефтехимик - Барыс - 4:2
17:00 Торпедо - Куньлунь Ред Стар - 3:2
17:00 ХК Сочи - Автомобилист - 2:5

24 октября 2022, понедельник

17:00 Металлург Мг – Ак Барс (Матч ТВ, КХЛ, КХЛ Prime)
19:30 СКА – Локомотив (КХЛ)
19:30 ЦСКА – Трактор (КХЛ Prime)
19:30 Динамо Мн – Динамо М

25 октября 2022, вторник

12:30 Адмирал – Северсталь (КХЛ, КХЛ Prime)
15:30 Сибирь – Спартак (КХЛ)
16:30 Авангард – Барыс (Матч ТВ, КХЛ Prime)

26 октября 2022, среда

17:00 Металлург Мг – Автомобилист (КХЛ)
17:00 Салават Юлаев – Ак Барс (Матч ТВ, КХЛ Prime)
19:00 Витязь – Куньлунь Ред Стар
19:30 Торпедо – Динамо М (КХЛ Prime)
19:30 СКА – Нефтехимик (КХЛ)
19:30 ХК Сочи – Трактор

Время начала матчей - московское.









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