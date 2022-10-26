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Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 27 октября, результаты, где смотреть прямые трансляции


КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты, где смотреть прямые трансляции

26 октября 2022, среда

17:00 Металлург Мг – Автомобилист - 3:0
17:00 Салават Юлаев – Ак Барс - 4:1
19:00 Витязь – Куньлунь Ред Стар - 5:3
19:30 Торпедо – Динамо М - 3:0
19:30 СКА – Нефтехимик - 3:1
19:30 ХК Сочи – Трактор - 3:4

27 октября 2022, четверг

12:00 Амур - Северсталь (КХЛ, КХЛ Prime)
15:30 Сибирь - Барыс (КХЛ, КХЛ Prime)
19:30 ЦСКА - Динамо Мн (КХЛ, КХЛ Prime)

28 октября 2022, пятница

16:30 Авангард - Адмирал (КХЛ)
17:00 Металлург Мг - Трактор (КХЛ Prime)
19:00 Куньлунь Ред Стар - Нефтехимик
19:00 Локомотив - Торпедо (КХЛ)
19:30 Динамо М - СКА (КХЛ Prime)

29 октября 2022, суббота

13:30 Сибирь - Северсталь (КХЛ)
14:30 Салават Юлаев - Барыс (КХЛ Prime)
17:00 Витязь - Динамо Мн (КХЛ, КХЛ Prime)

30 октября 2022, воскресенье

13:00 Динамо М - Торпедо (КХЛ Prime)
14:30 Автомобилист - Адмирал (КХЛ)
14:30 Трактор - Амур
17:00 Ак Барс - Нефтехимик (КХЛ)
17:00 Куньлунь Ред Стар - Авангард
17:00 Спартак - СКА (КХЛ Prime)
17:00 ХК Сочи - ЦСКА

Время начала матчей - московское.









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