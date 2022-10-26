Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 27 октября, результаты, где смотреть прямые трансляции





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты, где смотреть прямые трансляции



26 октября 2022, среда



17:00 Металлург Мг – Автомобилист - 3:0

17:00 Салават Юлаев – Ак Барс - 4:1

19:00 Витязь – Куньлунь Ред Стар - 5:3

19:30 Торпедо – Динамо М - 3:0

19:30 СКА – Нефтехимик - 3:1

19:30 ХК Сочи – Трактор - 3:4



27 октября 2022, четверг



12:00 Амур - Северсталь (КХЛ, КХЛ Prime)

15:30 Сибирь - Барыс (КХЛ, КХЛ Prime)

19:30 ЦСКА - Динамо Мн (КХЛ, КХЛ Prime)



28 октября 2022, пятница



16:30 Авангард - Адмирал (КХЛ)

17:00 Металлург Мг - Трактор (КХЛ Prime)

19:00 Куньлунь Ред Стар - Нефтехимик

19:00 Локомотив - Торпедо (КХЛ)

19:30 Динамо М - СКА (КХЛ Prime)



29 октября 2022, суббота



13:30 Сибирь - Северсталь (КХЛ)

14:30 Салават Юлаев - Барыс (КХЛ Prime)

17:00 Витязь - Динамо Мн (КХЛ, КХЛ Prime)



30 октября 2022, воскресенье



13:00 Динамо М - Торпедо (КХЛ Prime)

14:30 Автомобилист - Адмирал (КХЛ)

14:30 Трактор - Амур

17:00 Ак Барс - Нефтехимик (КХЛ)

17:00 Куньлунь Ред Стар - Авангард

17:00 Спартак - СКА (КХЛ Prime)

17:00 ХК Сочи - ЦСКА



Время начала матчей - московское.