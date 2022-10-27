Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 28 октября, результаты, где смотреть прямые трансляции

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.
В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.
Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.
Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023
Результаты, где смотреть прямые трансляции
27 октября 2022, четверг
12:00 Амур - Северсталь - 5:2
15:30 Сибирь - Барыс - 4:3
19:30 ЦСКА - Динамо Мн - 2:1
28 октября 2022, пятница
16:30 Авангард - Адмирал (КХЛ)
17:00 Металлург Мг - Трактор (КХЛ Prime)
19:00 Куньлунь Ред Стар - Нефтехимик
19:00 Локомотив - Торпедо (КХЛ)
19:30 Динамо М - СКА (КХЛ Prime)
29 октября 2022, суббота
13:30 Сибирь - Северсталь (КХЛ)
14:30 Салават Юлаев - Барыс (КХЛ Prime)
17:00 Витязь - Динамо Мн (КХЛ, КХЛ Prime)
30 октября 2022, воскресенье
13:00 Динамо М - Торпедо (КХЛ Prime)
14:30 Автомобилист - Адмирал (КХЛ)
14:30 Трактор - Амур
17:00 Ак Барс - Нефтехимик (КХЛ)
17:00 Куньлунь Ред Стар - Авангард
17:00 Спартак - СКА (КХЛ Prime)
17:00 ХК Сочи - ЦСКА
Время начала матчей - московское.