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Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 29 октября, где смотреть прямые трансляции


КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты, где смотреть прямые трансляции

28 октября 2022, пятница

16:30 Авангард - Адмирал - 0:1
17:00 Металлург Мг - Трактор - 4:3
19:00 Куньлунь Ред Стар - Нефтехимик - 4:3
19:00 Локомотив - Торпедо - 2:0
19:30 Динамо М - СКА - 3:4 Б

29 октября 2022, суббота

13:30 Сибирь - Северсталь (КХЛ)
14:30 Салават Юлаев - Барыс (КХЛ Prime)
17:00 Витязь - Динамо Мн (КХЛ, КХЛ Prime)

30 октября 2022, воскресенье

13:00 Динамо М - Торпедо (КХЛ Prime)
14:30 Автомобилист - Адмирал (КХЛ)
14:30 Трактор - Амур
17:00 Ак Барс - Нефтехимик (КХЛ)
17:00 Куньлунь Ред Стар - Авангард
17:00 Спартак - СКА (КХЛ Prime)
17:00 ХК Сочи - ЦСКА

31 октября 2022, понедельник

19:00 Локомотив - Динамо Мн (КХЛ, КХЛ Prime)

1 ноября 2022, вторник

16:30 Барыс - Сибирь (КХЛ Prime)
17:00 Салават Юлаев - Амур (КХЛ)
17:00 Трактор - Адмирал
19:00 Ак Барс - ЦСКА (КХЛ Prime)
19:00 Витязь - Торпедо
19:30 Динамо М - Металлург Мг (КХЛ)
19:30 Спартак - Авангард

2 ноября 2022, среда

19:00 Куньлунь Ред Стар - Динамо Мн (КХЛ)
19:30 СКА - ХК Сочи (КХЛ Prime)

3 ноября 2022, четверг

16:30 Авангард - Сибирь (КХЛ Prime)
16:30 Барыс - Адмирал
17:00 Автомобилист - Амур (КХЛ)
19:00 Ак Барс - Салават Юлаев (КХЛ Prime)
19:00 Нефтехимик - ЦСКА
19:30 Локомотив - Металлург Мг (КХЛ)

4 ноября 2022, пятница

14:30 Трактор - Витязь (КХЛ, КХЛ Prime)
17:00 Северсталь - ХК Сочи (КХЛ)
17:00 Спартак - Куньлунь Ред Стар (КХЛ Prime)

5 ноября 2022, суббота

13:00 Торпедо - Локомотив (Матч ТВ, КХЛ Prime)
14:30 Автомобилист - Сибирь (КХЛ)
17:00 Нефтехимик - Салават Юлаев (КХЛ)
17:00 СКА - Металлург Мг (КХЛ Prime)

6 ноября 2022, воскресенье

10:00 Адмирал - Динамо М (КХЛ, КХЛ Prime)
13:30 Авангард - Витязь (Матч ТВ, КХЛ, КХЛ Prime)
17:00 Северсталь - Ак Барс (КХЛ Prime)
17:10 Динамо Мн - ХК Сочи (КХЛ)

Время начала матчей - московское.









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