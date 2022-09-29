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Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 30 сентября, результаты игр


КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты матчей

29 сентября 2022, четверг

17:00 Автомобилист - Ак Барс - 5:2
19:30 Динамо М - Амур - 5:0
19:30 ЦСКА - Сибирь - 1:3

30 сентября 2022, пятница

17:00 Металлург Мг - Нефтехимик (КХЛ)
17:00 Трактор - Салават Юлаев (Матч ТВ, КХЛ Prime)
19:00 Локомотив - Северсталь
19:00 Витязь - Адмирал (КХЛ)
19:30 Спартак - Торпедо (КХЛ Prime)

1 октября 2022, суббота

14:00 Авангард - Сибирь (Матч ТВ)
17:00 Ак Барс - Амур (КХЛ)
17:00 Куньлунь Ред Стар - ЦСКА (КХЛ Prime)
17:10 Динамо Мн - СКА

2 октября 2022, воскресенье

14:00 Барыс - ХК Сочи
14:30 Трактор - Нефтехимик (КХЛ)
15:00 Автомобилист - Салават Юлаев (КХЛ Prime)
17:00 Динамо М - Северсталь (КХЛ Prime)
17:00 Спартак - Витязь (КХЛ)

Время начала матчей - московское.









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