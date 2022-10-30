Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 31 октября, где смотреть прямые трансляции





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты, где смотреть прямые трансляции



30 октября 2022, воскресенье



13:00 Динамо М - Торпедо - 4:2

14:30 Автомобилист - Адмирал - 1:2

14:30 Трактор - Амур - 1:0

17:00 Ак Барс - Нефтехимик - 5:2

17:00 Куньлунь Ред Стар - Авангард - 2:5

17:00 Спартак - СКА - 4:6

17:00 ХК Сочи - ЦСКА - 0:6



31 октября 2022, понедельник



19:00 Локомотив - Динамо Мн (КХЛ, КХЛ Prime)



1 ноября 2022, вторник



16:30 Барыс - Сибирь (КХЛ Prime)

17:00 Салават Юлаев - Амур (КХЛ)

17:00 Трактор - Адмирал

19:00 Ак Барс - ЦСКА (КХЛ Prime)

19:00 Витязь - Торпедо

19:30 Динамо М - Металлург Мг (КХЛ)

19:30 Спартак - Авангард



2 ноября 2022, среда



19:00 Куньлунь Ред Стар - Динамо Мн (КХЛ)

19:30 СКА - ХК Сочи (КХЛ Prime)



3 ноября 2022, четверг



16:30 Авангард - Сибирь (КХЛ Prime)

16:30 Барыс - Адмирал

17:00 Автомобилист - Амур (КХЛ)

19:00 Ак Барс - Салават Юлаев (КХЛ Prime)

19:00 Нефтехимик - ЦСКА

19:30 Локомотив - Металлург Мг (КХЛ)



4 ноября 2022, пятница



14:30 Трактор - Витязь (КХЛ, КХЛ Prime)

17:00 Северсталь - ХК Сочи (КХЛ)

17:00 Спартак - Куньлунь Ред Стар (КХЛ Prime)



5 ноября 2022, суббота



13:00 Торпедо - Локомотив (Матч ТВ, КХЛ Prime)

14:30 Автомобилист - Сибирь (КХЛ)

17:00 Нефтехимик - Салават Юлаев (КХЛ)

17:00 СКА - Металлург Мг (КХЛ Prime)



6 ноября 2022, воскресенье



10:00 Адмирал - Динамо М (КХЛ, КХЛ Prime)

13:30 Авангард - Витязь (Матч ТВ, КХЛ, КХЛ Prime)

17:00 Северсталь - Ак Барс (КХЛ Prime)

17:10 Динамо Мн - ХК Сочи (КХЛ)



Время начала матчей - московское.