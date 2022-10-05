Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 6 октября, результаты, какой канал покажет в прямом эфире





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписаине матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты матчей по хоккею



5 октября 2022, среда



19:10 Динамо Мн - Витязь - 3:5

19:30 Спартак - СКА - 1:5



6 октября 2022, четверг



12:00 Амур - ХК Сочи (КХЛ)

12:30 Адмирал - Локомотив (КХЛ Prime)

15:30 Сибирь - ЦСКА (КХЛ)

17:00 Салават Юлаев - Металлург Мг (Матч ТВ, КХЛ Prime)

19:00 Нефтехимик - Динамо М

19:00 Торпедо - Барыс (КХЛ)

19:30 Ак Барс - Автомобилист (КХЛ Prime)



7 октября 2022, пятница



19:00 Куньлунь Ред Стар - Трактор

19:00 Северсталь - Спартак (КХЛ)

19:30 СКА - Витязь (КХЛ Prime)



Время начала матчей - московское.