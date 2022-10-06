Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 7 октября, результаты, где смотреть в прямом эфире

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.
В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.
Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.
Расписаине матчей КХЛ в сезоне 2022/2023
Результаты матчей по хоккею
6 октября 2022, четверг
12:00 Амур - ХК Сочи - 4:3
12:30 Адмирал - Локомотив - 3:2 Б
15:30 Сибирь - ЦСКА - 0:3
17:00 Салават Юлаев - Металлург Мг - 2:3
19:00 Нефтехимик - Динамо М - 3:2 Б
19:00 Торпедо - Барыс - 3:1
19:30 Ак Барс - Автомобилист - 1:2 ОТ
7 октября 2022, пятница
19:00 Куньлунь Ред Стар - Трактор
19:00 Северсталь - Спартак (КХЛ)
19:30 СКА - Витязь (КХЛ Prime)
8 октября 2022, суббота
10:00 Адмирал - ЦСКА (КХЛ)
10:00 Амур - Локомотив (КХЛ Prime)
13:30 Сибирь - ХК Сочи
14:00 Авангард - Металлург Мг (КХЛ Prime)
14:30 Салават Юлаев - Динамо М (КХЛ)
17:00 Ак Барс - Барыс (КХЛ Prime)
17:00 Нефтехимик - Автомобилист (КХЛ)
9 октября 2022, воскресенье
14:00 Авангард - Куньлунь Ред Стар (КХЛ. КХЛ Prime)
17:00 Северсталь - Трактор
17:00 Торпедо - Динамо Мн (КХЛ)
17:00 Витязь - Спартак (КХЛ Prime)
Время начала матчей - московское.