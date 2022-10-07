Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 8 октября, результаты, где смотреть в прямом эфире





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписаине матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты матчей по хоккею



7 октября 2022, пятница



19:00 Куньлунь Ред Стар - Трактор - 3:2 ОТ

19:00 Северсталь - Спартак - 2:4

19:30 СКА - Витязь - 4:3



8 октября 2022, суббота



10:00 Адмирал - ЦСКА (КХЛ)

10:00 Амур - Локомотив (КХЛ Prime)

13:30 Сибирь - ХК Сочи

14:00 Авангард - Металлург Мг (КХЛ Prime)

14:30 Салават Юлаев - Динамо М (КХЛ)

17:00 Ак Барс - Барыс (КХЛ Prime)

17:00 Нефтехимик - Автомобилист (КХЛ)



9 октября 2022, воскресенье



14:00 Авангард - Куньлунь Ред Стар (КХЛ. КХЛ Prime)

17:00 Северсталь - Трактор

17:00 Торпедо - Динамо Мн (КХЛ)

17:00 Витязь - Спартак (КХЛ Prime)



Время начала матчей - московское.