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Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 8 октября, результаты, где смотреть в прямом эфире


КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписаине матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты матчей по хоккею

7 октября 2022, пятница

19:00 Куньлунь Ред Стар - Трактор - 3:2 ОТ
19:00 Северсталь - Спартак - 2:4
19:30 СКА - Витязь - 4:3

8 октября 2022, суббота

10:00 Адмирал - ЦСКА (КХЛ)
10:00 Амур - Локомотив (КХЛ Prime)
13:30 Сибирь - ХК Сочи
14:00 Авангард - Металлург Мг (КХЛ Prime)
14:30 Салават Юлаев - Динамо М (КХЛ)
17:00 Ак Барс - Барыс (КХЛ Prime)
17:00 Нефтехимик - Автомобилист (КХЛ)

9 октября 2022, воскресенье

14:00 Авангард - Куньлунь Ред Стар (КХЛ. КХЛ Prime)
17:00 Северсталь - Трактор
17:00 Торпедо - Динамо Мн (КХЛ)
17:00 Витязь - Спартак (КХЛ Prime)

Время начала матчей - московское.









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